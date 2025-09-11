El almeriense Joaquín Fernández, entre los 50 oftalmólogos más influyentes a nivel mundial Ha sido reconocido por la revista británica The Ophthalmologist entre los 50 líderes mundiales de su especialidad

La prestigiosa revista británica The Ophthalmologist, con distribución a nivel mundial, ha publicado su Power List 2025: listado de los 50 oftalmólogos más influyentes a nivel mundial que están marcando el presente y futuro de la especialidad. Entre ellos figura el Dr. Joaquín Fernández, director médico de Qvision (Unidad de Oftalmología del Hospital Vithas Almería), consolidando su liderazgo internacional en el ámbito de la cirugía de catarata, presbicia y refractiva.

La Power List 2025 no solo se basa en méritos académicos y clínicos, sino que adquiere especial relevancia porque es elaborada mediante la votación de oftalmólogos referentes a nivel mundial, lo que convierte este reconocimiento en un auténtico aval de la comunidad científica internacional.

La publicación de este listado por parte de The Ophthalmologist es especialmente significativa, dado que se trata de una revista internacional de máximo prestigio y reputación en el sector oftalmológico, con sede en Reino Unido. Es reconocida en todo el mundo por su independencia editorial, su rigor científico y su capacidad para identificar tendencias y líderes que marcan el rumbo de la especialidad. Estar presente en sus rankings constituye un hito profesional que acredita tanto la excelencia clínica como la proyección internacional del especialista.

El Dr. Fernández comparte este honor con destacados especialistas de todo el mundo, conformando un selecto grupo que representa la presente y futura generación de líderes en oftalmología. La publicación destaca la excelencia quirúrgica de los seleccionados, pero también su capacidad para innovar, impulsar la investigación y transformar la práctica clínica en beneficio de los pacientes.

En el caso del Dr. Fernández, con una trayectoria consolidada en investigación y docencia, cuenta con más de un centenar de publicaciones en revistas científicas internacionales. El jurado ha puesto en valor su papel como coordinador del grupo de trabajo ESCRS–ASCRS (Sociedades Europea y Americana de Cirugía de Catarata y Refractiva) para la Clasificación Funcional Basada en la Evidencia de las Lentes de Visión Simultánea, iniciativa pionera a nivel mundial.

Su perfil de liderazgo se ve reforzado, además, por su responsabilidad como secretario ejecutivo de la Sociedad Europea de Cirugía de Catarata y Refractiva (ESCRS), sociedad científica que en la actualidad es la de mayor influencia a nivel mundial por número de asistentes y rigor científico, que agrupa a más de 7.500 oftalmólogos de 130 países, y en cuyo consejo ejecutivo también desempeña un papel activo.

El campo de las lentes intraoculares multifocales le ha otorgado también un reconocimiento internacional, siendo clasificado por el portal americano especializado en rankings sanitarios ExpertScape.com entre los tres mayores expertos mundiales en esta área.

Este reconocimiento supone también un respaldo a la labor desarrollada desde Qvision, que reafirma su compromiso con la innovación, la excelencia clínica y la investigación científica en oftalmología. Gracias al trabajo de su equipo multidisciplinar, la institución se ha posicionado como referente en el ámbito internacional, situando a Almería y a Andalucía en el mapa mundial de la salud visual.

«Formar parte de este selecto grupo de oftalmólogos supone una enorme satisfacción y una motivación para seguir trabajando en proyectos que impulsen el futuro de nuestra especialidad. Este reconocimiento es también el reflejo del esfuerzo conjunto de todo el equipo de Qvision, que cada día apuesta por la innovación y la excelencia clínica», ha declarado el Dr. Fernández.