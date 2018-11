Una almeriense denuncia que le han embargado su pensión de discapacidad por una multa al coche que ya había vendido El defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu.. / EFE El Defensor indica que la queja se produjo por un expediente sancionador y el posterior embargo en cuenta corriente de la pensión por discapacidad que percibe EFE Viernes, 9 noviembre 2018, 11:33

Una vecina de Almería ha recurrido al Defensor del Pueblo de Andalucía por el supuesto embargo de su pensión de discapacidad a raíz de la una multa de tráfico a un vehículo que había sido de su propiedad pero que había vendido meses antes de producirse la infracción.

La oficina dirigida por Jesús Maeztu ha emitido una resolución en la que insta al Ayuntamiento de Almería a responder a la reclamación de dicha mujer a la «mayor brevedad posible», debido a que hasta el momento no ha obtenido respuesta a los recursos y escritos presentados.

El Defensor indica que la queja se produjo por un expediente sancionador y el posterior embargo en cuenta corriente de la pensión por discapacidad que percibe.

La mujer señaló a este organismo que desde marzo de 2009 anda con muletas y no puede coger el coche, por lo que decidió venderlo e hizo un contrato de compra venta aunque, según sostuvo la afectada, el nuevo propietario no había puesto dicho automóvil a su nombre.

«En cuanto me enteré que no había procedido a cambiar el vehículo de propietario fui a la DGT de Almería para darle de baja. Ellos me convencieron de que no era necesario, que era suficiente hacer copia del contrato y lo pondrían al nuevo titular«, añadía la afectada en su queja.

Aunque el vehículo había sido vendido el 28 de julio de 2011, el 20 de abril de 2012 fue puesta una multa a dicho automóvil, de forma que el Ayuntamiento de Almería embargó la cuenta de esta mujer por primera vez el 10 de agosto del 2015 y desde entonces tres veces más.

El Defensor señala que el Ayuntamiento está incumpliendo su «deber legal» y «propicia» que se desconozca si se han producido «diversas irregularidades» en el expediente como defiende la afectada, por lo que reclama de nuevo una respuesta a esta administración.