Almería se rinde a su Patrona: solemnes actos litúrgicos en honor a la Virgen del Mar La Virgen del Mar procesiona por las calles de Almería el domingo 31 de agosto a las 20 horas, arropada por cientos de devotos

La Feria de Almería es mucho más que diversión, también es un momento marcado en el calendario de cada mes de agosto para que los almeriense rindan tributo a su Patrona, la Virgen del Mar. Almería se prepara para vivir una de las semanas más emotivas y esperadas del año. Con el final de agosto, la devoción se apodera de cada rincón de la ciudad para honrar a la Santísima Virgen del Mar, su amada Patrona.

Los actos litúrgicos, un crisol de fe y tradición, darán inicio este sábado 23 de agosto con un evento que marca el pistoletazo de salida: el Pregón. Este año, la responsabilidad y el honor de emocionar a los almerienses recae sobre el reconocido periodista Alfredo Casas López. Una figura fundamental en el periodismo local, con una trayectoria ligada a la radiotelevisión que lo convierte en una voz cercana y familiar para la ciudadanía. Su profundo conocimiento de las tradiciones y el alma de la ciudad garantiza un pregón que no dejará a nadie indiferente, un relato que, sin duda, resonará en el corazón de todos los que aman a la Virgen del Mar, un amor que se transmite de generación en generación.

Tras el pregón, la fe se intensificará con el Solemne Septenario, que se celebrará cada tarde del 23 al 29 de agosto. Cada día estará dedicado a diferentes colectivos que conforman el tejido de esta devoción, desde las hermandades y los horquilleros hasta las damas camareras. Será un espacio de oración y recogimiento, con la participación de cuartetos vocales que acompañarán cada una de las celebraciones.

La Festividad Litúrgica del sábado 30 de agosto será una jornada de celebración y tributo. Destaca la Ofrenda Floral a las 11:00 horas, un momento de profunda belleza en el que Almería se rinde a los pies de su Patrona con un manto de flores. La celebración culminará el domingo 31 de agosto con la Santa Misa Estacional presidida por el obispo de la diócesis, D. Antonio Gómez Cantero.

El punto culminante de la devoción llegará esa misma tarde. A las 20:00 horas, la Solemne Procesión saldrá de su templo. Almería entera se echará a la calle para acompañar a su Patrona en un recorrido lleno de fervor, que contará también con la presencia de la imagen de San Indalecio, Patrón de Almería. El itinerario, que llevará a la Virgen a las orillas del mar para la tradicional alocución del obispo y el canto del Himno, será el testimonio vivo de la devoción inquebrantable de una ciudad por su Patrona. La procesión contará con la participación de la Banda de Guerra de la Brigada de Infantería Ligera Rey Alfonso XII de la Legión, la Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar de Huércal de Almería, la Banda Municipal de Música de Almería y la Banda de Música Santa Cecilia de Sobras.

Una cita ineludible para quienes sienten que la Virgen del Mar es mucho más que una imagen: es el alma de Almería, una devoción que abraza a toda la comunidad.