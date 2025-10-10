«Almería es la cuna del nuevo renacer hortofrutícola español y debe liderar el sector sin complejos»

Inés Clavero Roquetas de Mar Viernes, 10 de octubre 2025, 23:29 Comenta Compartir

JoséMartínez Portero, presidente de Unica Group cedió al director general de la empresa el lugar que estaba previsto que ocupara en el escenario del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar donde recibiría el Premio IDEAL de Economía de manos de la periodista María del Carmen Callejón. Del Río inició su intervención agradeciendo a IDEAL el galardón y a las autoridades y público, su presencia en el acto. Felicitó igualmente al resto de premiados y aludió a las sinergias que había comentado con el presidente de Unica desde su asiento en el patio de butacas mientras escuchaba las intervenciones de los premios. Contó que, al igual que en el sueño de los Juegos Mediterráneos, Unica también se había creado desde una conversación en un bar y un escrito previo en una servilleta y que, además, él, al igual que el doctor Fernández, que lo había operado, también era de Roquetas, al vivir en la barriada de Aguadulce. Sinergía a la que se unía la casualidad de vecindad, en el barrio de Las Cañada de Almería, de tres personas relacionadas con los premios IDEAL de este año, una anécdota que se comentó durante el cóctel que cerró el acto.

En su intervención,Enrique delRío destacó que detrás del premio que acaba de recoger estaban los 5.000 empleados de Unica, los 5.000 agricultores, los 12.000 trabajadores de campo que hacen posible que cada día se sacara al mercado unos dos millones y medios de kilo de producto. El director general de Unica Group resumió la historia de su empresa, historia que calificó de «brillante» desde los pequeñlos invernaderos que, poco a poco, ibancreciendo, la actuación de los pequeños agricultores que iban creando cooperativas y que, en los comienzos, vendían lo que plantaban y después preferían plantar lo que se vendía.

Transformación

Habló de los modelos a seguir y los cambios habidos en el transcurrir del tiempo y de la historia. «Ese modelo de plantar lo que se vendía ya se ha quedado corto. Ahora tenemos que tener calidad, servicios doce meses, amplia gama de producto, vender no solo los productos que se producen en Almería, sino también otra ramas, berrys, cítricos, ajos o lo que sea».

Asimismo planteó la necesidadd de abordar la transformación «el mundo se ha vuelto complicado con una geopolítica cambiante. Nuestros clientes crecen a un ritmo del 10 por ciento y si no crecemos a ese ritmo, decreces». Por eso Unica Group ha dado un paso al frente y ha llevado a cabo una gran inversión creando un nuevoCentro en el Parque Industrial y Tecnológico de Almería (PITA), toda una apuesta de futuro «donde cada ladrillo se ha puesto para mejorar la rentabilidad plurianual de los socios de Unica al tiempo que para seguir siendo una plataforma de integración para agricultores de Almería y también de fuera porque Almería es la cuna del nuevo renacer del sector hortofrutícola español, pero Almería también debe liderar sin complejos el sector»

Con un nuevo agradecimiento a IDEAL por la distinción concedida «de la que nos sentimos muy orgullosos», cerró du intervención entre los aplausos de los asistentes.