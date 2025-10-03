Almería baja impuestos para «contrarrestar» la tasa de basura El Ayuntamiento anuncia la reducción de un 5,7 % en el IBI, del 5,02% en el impuesto de circulación y bonificaciones para los hogares almerienses

Almería Viernes, 3 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Almería acometerá rebajas fiscales por más de 4,5 millones de euros para «contrarrestar el 'tasazo de la basura' del Gobierno central con una política de alivio para las familias», anunció ayer la portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez. Con este fin, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer las modificaciones de la Ordenanza Fiscal General, la Ordenanza del IBI y la Ordenanza del Impuesto de Vehículos (IVTM), que ahora serán elevadas a Pleno para su entrada en vigor a partir de 2026 y que, de media, reducen unos 22 euros por habitante la presión fiscal.

Concretó Sánchez que se prevé «una rebaja del 5,2% en el IVTM, con una disminución en la recaudación de 575.000 euros; la reducción del tipo impositivo del IBI del 0,61% al 0,575%, lo que supone una bajada del 5,7% y un ahorro de casi 3,8 millones de euros para los contribuyentes; y un incremento de la bonificación por domiciliación de impuestos y tasa de basura, que pasa del 1% al 2%».

«Almería sigue estando entre las nueve capitales con menor presión fiscal de España, con una media de 587 euros por habitante, en un momento de gran transformación e inversión en la ciudad», arguyó Sánchez para responder a las críticas de la oposición sobre la reciente subida de recibos municipales como el agua o la basura.

Acompañada de la concejala de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara, defendió la portavoz municipal que, con estas modificaciones fiscales se da cumplimiento al «compromiso» adquirido por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, para reducir la presión fiscal de los hogares almerienses.

Por otro lado, la Junta de Gobierno aprobó también la contratación de las obras de reparación y tratamiento de humedades en la Casa del Cine, con un presupuesto de 165.723 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Esta actuación se suma a las iniciativas ya impulsadas en este espacio cultural, con una inversión global de más de 600.000 euros.

Asimismo, se ha dado luz verde a las convocatorias de los concursos locales de Belenes y Villancicos, que formarán parte de la programación cultural de las fiestas de Navidad 2025-26.

A propuesta del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, se aprobó la concesión definitiva de subvenciones, relativa a la Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en Materia de Igualdad para el año 2025, por un importe total de 20.000 euros. Un total de 23 asociaciones y colectivos que han presentado proyectos a esta convocatoria obtienen en este caso algún tipo de subvención, indicó el Ayuntamiento.

También a propuesta del Área de Familia se dio luz verde a la propuesta de acuerdo, en este caso definitiva, de subvenciones relativa a la Convocatoria de Subvenciones a Entidades Asociativas sin Ánimo de Lucro para la realización de actuaciones de carácter social de la Delegación de Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería para el año 2025, por importe total de 60.000 euros. En este caso, se beneficiarán 46 colectivos, asociaciones y entidades.

De otro lado, se aprobó la propuesta de acuerdo provisional de subvenciones correspondiente a la Convocatoria de Subvenciones para Promoción del Tejido Asociativo Vecinal 2025, de la Delegación de Área de Integración Social, Participación y Distritos. El importe total de la subvención que se otorgará en esta convocatoria es de 70.000 euros, beneficiando a más de una treintena de colectivos que concurren con sus proyectos a la misma.

Además, se aprobó la concesión de ayudas económicas a familias con menores necesitadas socialmente, por importe de 17.700 euros.

Licitación proyecto Costacabana

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, la portavoz municipal ha informado también de la publicación en el día de hoy, en el portal de contratación, de la apertura de la licitación de las obras contempladas en el Proyecto de Ejecución para la reforma y ampliación de la piscina y de la urbanización y parque en Costacabana, presentado ayer. El presupuesto base de licitación asciende a 2.928.211,67 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución de las obras es de 12 meses. Los interesados en presentar oferta tienen de plazo hasta el 29 de octubre.

Igualmente, se ha publicado la contratación de la dirección de obra y ejecución de obra de este proyecto, con un presupuesto adicional de 98.942,03 euros. En este caso el plazo de presentación de ofertas acaba el día 20.