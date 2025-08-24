Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Almería aplaude a Rosa Ventura en su 90 cumpleaños por su implicación en los Centros de la Mujer

Feria de Almería ·

La Caseta Municipal acoge el tradicional Homenaje a la Mujer con un millar de participantes

A. M.

Almería

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:05

Rosa Ventura celebró ayer su 90 cumpleaños y hoy se ha subido al escenario para recibir el reconocimiento de la ciudad por parte de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y las mil mujeres que han llenado la Caseta Municipal del Recinto Ferial. Activa usuaria de los centros municipales de la mujer, este año ya ha participado en cuatro talleres. Vázquez ha destacado que «Rosa es una de las usuarias más longevas de los centros de la mujer, y ha demostrado un gran compromiso, participación e implicación. Un espejo donde mirarnos las demás mujeres de Almería».

«Una vez al año queremos rendiros un reconocimiento con este acto, donde las usuarias de los centros de la mujer os reencontráis, reís y disfrutáis de la Feria de Almería», ha señalado. En efecto, la Caseta Municipal estaba abarrotada con mil mujeres, principalmente usuarias en activo de los Centros de la Mujer, así como otras mujeres de relevancia en el ámbito social. La alcaldesa ha estado acompañada por Paola Laynez, concejala del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, y Diego Cruz, concejal de Cultura, entre otros miembros del Equipo de Gobierno.

En el homenaje han podido disfrutar de una sabrosa paella, del baile de una charanga y del grupo 'Jaleíto' o del concurso de trajes flamenca y todo ello presentado por Sergio Morante, periodista almeriense de reconocido prestigio, cuyo trabajo periodístico ha estado vinculado principalmente a Canal Sur.

La Caseta Municipal estaba a rebosar y en la misma se ha llevado a cabo el concurso de trajes de flamenca 'Lunares y volantes', en el que han participado 25 mujeres asistentes al homenaje en una categoría única, con 3 premiadas. Los miembros del jurado han sido Curro Ruiz, de Artesanía Flamenca, María José Alcaide de Artesanía, el Rocío y Lucia Sorroche, de Artesanía Sorroche. Durante el evento, se ha instalado un Photocall, con la imagen del cartel de la Feria 2025 para que las asistentes se puedan hacer fotografías y vídeos.

Además de disfrutar de una jornada de convivencia, también se han realizado sorteos entre las invitadas gracias a la colaboración de algunas empresas almerienses, como agencia de viajes 'Indalmundo', 'Modas J. González', 'Ego Sport Center', 'Mago Modern Living', Clínica 'San Pío' en Almería, 'Arte Floral Flowers', 'Shop Charo Milán', 'Chitón Speakeasy', clínica 'Rascón' Fisioterapia y Podología, Mar Gregorio, Zapatería 'Entretacones' y Academia de Baile 'Ana Soriano'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor pregón de la historia
  2. 2 Muere una segunda persona que resultó herida en la reyerta con arma blanca en Berja
  3. 3 Acusan al alcalde de «estar poniendo en riesgo la seguridad de lo roqueteros»
  4. 4 El casting imposible para alquilar piso en Almería
  5. 5 Roquetas acoge Tecnotribu con talleres de robótica y mucha tecnología
  6. 6 El PSOE de Adra critica la elección del pregonero de la Feria 2025 como un acto «partidistista»
  7. 7 Destacan los vínculos personales de Javier Aureliano García como pregonero de Adra
  8. 8 La Hermandad de los Patronos de Adra presenta su cartel religioso para las Fiestas
  9. 9 «Mis agudos hacen vibrar los cristales, pero romper una copa es improbable»
  10. 10 Así afectará la Batalla de Flores del lunes 25 al tráfico de la capital almeriense

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almería aplaude a Rosa Ventura en su 90 cumpleaños por su implicación en los Centros de la Mujer

Almería aplaude a Rosa Ventura en su 90 cumpleaños por su implicación en los Centros de la Mujer