El tomate almeriense, como símbolo de excelencia agrícola

JUAN SÁNCHEZ Madrid Jueves, 2 de octubre 2025, 19:31 Comenta Compartir

Fruit Attraction 2025, afrontó hoy su último día como una edición histórica, en la que el tomate fue el gran protagonista. Durante tres días Ifmea Madrid ha acogido el mayor escaparate internacional del sector hortofrutícola, con una afluencia récord de visitantes, expositores y países participantes, que han convertido esta XVII edición en un rotundo éxito de participación y reconocimiento al sector productor y comercializador de tomate en España.

La elección del tomate como 'Producto Estrella' no solo ha puesto en valor su relevancia gastronómica, nutricional y cultural, sino que también ha servido para visibilizar el esfuerzo de miles de agricultores y empresas que han hecho del tomate un símbolo de calidad y sostenibilidad. El sector ha recibido un merecido homenaje en un contexto marcado por desafíos geopolíticos y una creciente competencia internacional.

El presidente del Comité de Tomate de Fepex, Juan Jesús Lara, analizó la situación actual del sector del tomate en España, destacando los desafíos que enfrenta: «El sector del tomate atraviesa una etapa compleja, marcada por una significativa transformación en la última década. En este periodo, las exportaciones españolas de tomate han disminuido aproximadamente un 50 por ciento, mientras que países terceros, como Marruecos, han incrementado sus exportaciones en una proporción similar».Precisó que «es fundamental preservar la soberanía alimentaria, especialmente en un producto estratégico como el tomate, que representa el 25% del volumen total de frutas y hortalizas en la cesta de la compra», para lo que es «imprescindible contar con el respaldo del Parlamento Europeo para reforzar nuestra soberanía alimentaria y garantizar la viabilidad de nuestras producciones».

Premios Tomate

Uno de los momentos más emotivos y significativos de Fruit Attraction se produjo con la entrega de los 'Premios Tomate', un acto que ha reunido a numerosas personalidades representativas del sector productor y comercializador de tomate en España y Europa. La ceremonia se convirtió en un verdadero homenaje colectivo al esfuerzo, la excelencia y la pasión que definen a esta industria.

Los galardones, divididos en ocho categorías, reconocieron desde la innovación tecnológica hasta la promoción mediática, pasando por la proyección internacional, la mejora varietal y las trayectorias personales que han marcado la historia del tomate español.

Los premiados fueron en 'Comunicación' el programa 'Aquí la Tierra'; en 'Innovación' a la Estación Experimental Las Palmerillas de Cajamar; en 'Promoción' a ELLE Gourmet; en 'Relaciones Internacionales' a la Asociación de Productores y Tomate de Francia; en 'Producción y Comercialización' a las comercializadoras CASI, Biosabor, Grupo Paloma, Vicasol, Loojie y La Palma;en 'Conexión con el Sector' a Fruit Attraction; en 'Evolución' a las casas de semillas Rijk Zwaan, Enza Zaden, BASF Nunhems, Fitó, HM Clause y Yuksel Seeds; en 'Trayectoria' a las figuras históricas del sector José Hernández, presidente de Grupo Hortofrutícola Paloma SA;a Jacinto Godoy, pionero del cooperativismo agrícola en Canarias; a Jorge Brotons, presidente de Fexpex durante 19 años y actual CEO y presidente de Bonnysa Agroalimentaria; a Juan Colomina, delegado de Coexphal; y a José María Pozancos, consejero de Fepex.

Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal, destacó el valor estratégico del sector productor de tomate en España, subrayando su capacidad de adaptación y resiliencia frente a la competencia internacional. «A pesar de la presión ejercida por competidores que están reduciendo nuestra cuota de mercado, el sector del tomate en España continúa demostrando un alto nivel de innovación, calidad y compromiso con la seguridad alimentaria. Además, ofrece un servicio diferenciado que lo distingue claramente de los productos procedentes de terceros países. Esta diferenciación nos permite mantener la esperanza de que el tomate producido en España y en Europa pueda seguir siendo competitivo, defendiendo su posición en el mercado frente a producciones que operan bajo condiciones muy distintas en cuanto a uso de fitosanitarios, estructura de costes y políticas de apoyo. Es fundamental continuar trabajando para garantizar la supervivencia del cultivo de tomate en nuestro territorio, evitando una dependencia excesiva de importaciones para satisfacer el consumo europeo».