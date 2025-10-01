Rijk Zwaan: Equilibrio de sabores en Fruit Attraction Presenta nuevos formatos, mejoras de sabor y productos que reducen el desperdicio alimentario

Rijk Zwaan, con un enfoque constante en la innovación, presenta en Fruit Attraction sus últimas novedades orientadas a las tendencias de las nuevas generaciones de consumidores, desarrollando nuevos formatos, mejoras de sabor, así como productos que reducen el desperdicio alimentario y promueven una producción más sostenible. La compañía muestra sus propuestas de valor, demostrando cómo sabor, innovación y sostenibilidad se combinan para ofrecer soluciones de alto valor añadido a toda la cadena agroalimentaria.

Galardonados por su sabor Rijk Zwaan presenta los productos estrella que conquistan a chefs y consumidores como 'Sandía Amarilla Tropical Honey', que destaca por su dulzor intenso y jugosidad; 'Sandía Naranja Orange Sunglow', con sabor único y textura crujiente; 'Lechuga Snack', caracterizada por su frescura y crujiente; 'Tatayoyo', dulce y aromático, con pocas semillas, o 'Sweet Palermo', disponible todo el año en cuatro colores. directamente su sabor y calidad.

En un espacio singular con soportes digitales, Rijk Zwaan presenta TeenleafTM, un concepto innovador de variedades de hoja, adaptadas a trasplantes a alta densidad y diseñadas para la recolección mecanizada en la industria de IV gama.

Gracias a este enfoque, Rijk Zwaan impulsa una producción más eficiente, con menor dependencia de la mano de obra, mejor rendimiento y mayor vida útil del producto al incluir la característica KnoxTM en toda la gama de variedades.

José Luis Sáiz, Lettuce Global Account Manager de Rijk Zwaan, destaca que «'Teenleaf' está revolucionando el futuro de las ensaladas. Con mayor vida útil y mejor calidad, los consumidores estarán más satisfechos, lo que impulsará el crecimiento del mercado».

El stand incluye un espacio inspirador de cultivo hidropónico, en colaboración con Hortec, mostrando 'Salanova Lechuga Viva'. Además, se presentan otras variedades de hoja que aportan sabor, textura y color, como 'Crystal' y 'Crunchy'.

Junto a todo ello, Rijk Zwaan sigue adaptándose a los nuevos hábitos de consumo, evitando el desperdicio alimentario a través de formatos más reducidos. 'Mycubies', la marca de pepino snack, propone una nueva forma de hidratarse: 'snackeando'. Un producto saludable y refrescante que acompaña al consumidor en cualquier momento del día, con propiedades nutricionales para toda la familia.