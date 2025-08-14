El PP alerta en Europa del caos ferroviario y exige soluciones al Gobierno Carmen Crespo avisa del peligro que supone para la UE la «degradación de la red» y pide auditar los fondos e inversiones» destinados a ella

R. I. Almería Jueves, 14 de agosto 2025, 22:54 Comenta Compartir

La eurodiputada del PP en el Parlamento Europeo, Carmen Crespo, denunciará ante Europa «el insoportable caos ferroviario» que sufre Andalucía por la «incapacidad y dejadez» del Gobierno de España. A su juicio, la nefasta gestión del Ejecutivo nacional está provocando «la degradación de la red ferroviaria», con el 84% de los trenes de Alta Velocidad con origen o destino en Andalucía, sufriendo graves retrasos. Lo más grave, dijo, son los episodios de miles de pasajeros atrapados durante más de 10 horas en mitad del trayecto, el último esta misma semana, en plena ola de calor de más de 41 grados, sin aire acondicionado ni soluciones inmediatas.

En una pregunta al Parlamento Europeo, Crespo solicitará que «Europa interceda con medidas urgentes, evalúe los daños y audite el gasto de los fondos europeos en inversiones ferroviarias». Recalcó la necesidad de comprobar que el Gobierno cumple los objetivos y de «acabar con fallos sistemáticos e inadmisibles en una de las redes más subvencionadas de Europa».

También alertará del peligro que supone para la UE este colapso ferroviario, que daña la economía, la conectividad y la imagen turística. Solo en 2025, casi 30.000 pasajeros han sido afectados por incidencias graves en la red andaluza, y más de 17.000 han sufrido retrasos este verano.

Crespo lamentó que, en lugar de dar explicaciones, asumir responsabilidades y pedir disculpas, el Gobierno acuda a Almería «a negar la realidad», sin mostrar voluntad de acelerar el Corredor Mediterráneo, que acumula graves retrasos y sigue sin fechas claras de finalización, más allá de previsiones técnicas para 2030.

La eurodiputada denunció los «desprecios» del Ejecutivo hacia Andalucía, donde la inversión ferroviaria es inferior a otras comunidades, sin alcanzar el 13% de ejecución del último presupuesto. Recordó que Andalucía fue la segunda región donde menos invirtió el Gobierno en Alta Velocidad.

Afirmó que exigirá a Europa que «vigile, interceda y llame la atención al Gobierno para que lleguen a Andalucía las inversiones que le corresponden y para que la Alta Velocidad no sea un suplicio». Recordó que no es la primera vez que Europa reprende a España por los retrasos en el Corredor Mediterráneo, que frenan la conectividad global europea.

En Andalucía, y en especial en Almería, «no aguantamos más desprecios, colapso ni abandono ferroviario», dijo Crespo, quien llevará a la Eurocámara la defensa de la región. «No pedimos un favor, reclamamos lo que nos corresponde. Esta situación es fruto del abandono sistemático y Andalucía no se merece ese trato», advirtió.

Añadió que con el nuevo curso pedirá al Tribunal de Cuentas Europeo «un nuevo informe sobre la situación de la red ferroviaria europea», recordando que ya en 2020 este organismo señaló la necesidad de acelerar en España los proyectos de Alta Velocidad para no obstaculizar la conectividad europea.

«Almería necesita infraestructuras modernas, fechas claras y un Gobierno a la altura de nuestras infraestructuras y de nuestro modelo agrícola e industrial. Por ello, trasladaremos a Bruselas nuestra petición de auxilio respecto al Corredor Mediterráneo, la línea Sevilla-Huelva-Faro y las conexiones ferroviarias de los puertos andaluces, entre ellos el de Almería», finalizó Crespo.