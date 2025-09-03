Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andrés Góngora, secretario provincial de COAG. IDEAL

Las plantas de tratamiento no permitirán rafias plásticas entre los restos vegetales

COAG pide a Junta y a empresas de gestión de residuos ayuda para afrontar este proceso de cambio que preocupa al sector hortofrutícola

J. S.

Almería

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:38

No hay tutía. Para esta campaña, los agricultores almerienses no podrán utilizar rafias de plástico en sus cultivos. Y no porque esté prohibido su uso, sino porque ya no habrá quién gestione ese residuo plástico mezclado con los restos vegetales.

Así lo han confirmado a COAG Almería la mayoría de las plantas de gestión de residuos vegetales de la provincia, que han mantenido una reunión con los responsables de esta organización agraria. Por tanto, la gestión de residuos se ha convertido en el inicio de esta nueva campaña en un tema de máxima preocupación para todos los agricultores almerienses, puesto que este año las plantas no pueden seguir gestionando restos vegetales con rafias de plástico.

En este sentido, el secretario provincial de COAG Almería, Andrés Góngora, explica que «nos vemos abocados a afrontar un proceso, un cambio en el cual los agricultores tenemos que utilizar rafias compostables o biodegradables, o decidir separar la rafia antes de la finalización del cultivo».

Hay que aclarar que la rafia de plástico sigue siendo legal, motivo por el que está a la venta y cualquier agricultor la puede comprar, «pero es importante destacar -dice Góngora- que las plantas de gestión de residuos tienen prohibido para este año, para esta campaña, poder gestionar estos residuos de forma mezclada. No nos queda más alternativa, las plantas no han dejado bien claro a lo largo de toda la reunión que ninguna de ellas va a poder recepcionar restos vegetales mezclados con rafias de plástico».

Ante esta situación, y buscando soluciones para los agricultores, que se van a enfrentar a un gasto que multiplica por cinco el coste de las rafias, desde COAG Almería se ha solicitado una conjunta a la Delegación Territorial de Agricultura y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería.

«A esta reunión que hemos pedido -comenta el responsable de COAG Almería-, queremos que nos acompañen las plantas de gestión de residuos vegetales, para hacer un frente común y solicitar ayuda para este sobrecoste que se nos viene esta campaña, puesto que tanto la rafia biodegradable como la compostable son más caras que las rafias tradicionales, así como también lo es tener que separar la rafia de los restos vegetales, lo tiene un coste de mano de obra en algunos cultivos muy importante».

Según Góngora, «no tenemos alternativa, por eso le solicitaremos a la Junta de Andalucía una línea de ayuda específica, sobre todo para aquellos agricultores que no están en OPFH (Organización de Productores de Frutas y Hortalizas). Hay que recordar que la rafia biodegradable se puede subvencionar con los fondos operativos. Además, creemos que la gestión de nuestros residuos también tiene que ser un elemento para poder conceder ayudas por parte de la Unión Europea, bien a través de los fondos operativos o bien a través de alguna línea específica. Lo que está claro es que este cambio viene para quedarse y nos lo han dejado bien claro las plantas de gestión».

Por último, Andrés Góngora asegura que «desde COAG vamos a trabajar de la mano con las plantas, pero sabemos que el agricultor en esta campaña va a tener un incremento de costes de producción y por eso hay que buscar vías a través de ayudas para que no suponga un perjuicio de cara a esta campaña».

Te puede interesar

