El músculo de Almería

La primera jornada de Fruit Attraction en Madrid ha servido para confirmar el excelente estado de salud del campo almeriense. Pese a las dificultades que ... supone apostar por la producción ecológica, la lucha biológica, la sostenibilidad ambiental y la necesidad de combinar alta productividad con bajo consumo de agua, la agricultura de la provincia de Almería sigue consolidándose como referente mundial. El impacto visual y organizativo del desembarco de las grandes comercializadoras almerienses ha sido evidente. Unica Group llamó la atención con su característico mar de camisas blancas, símbolo de la unión y fuerza de miles de agricultores que integran la cooperativa. Agroponiente reafirmó su papel como motor estratégico del sector, mientras que CASI deslumbró con un stand de dos plantas, reflejo de ambición y proyección internacional. Son tres ejemplos, pero podrían ser muchos más (Agrobio, Primaflor, Hortichuelas, Biocampojoyma...). Estos despliegues muestran que las empresas almerienses saben comunicar la potencia de su modelo productivo.

Más allá de la puesta en escena, la realidad productiva avala esta imagen. La agricultura intensiva en invernaderos solares en Almería ha alcanzado un nivel de eficiencia hídrica envidiable. Gracias al riego localizado y a tecnologías punteras, se logran altos volúmenes de frutas y hortalizas con un consumo de agua muy reducido, un factor clave en un contexto marcado por el cambio climático y la escasez de recursos. A ello se suma la consolidación de la lucha biológica, que reemplaza pesticidas químicos por insectos beneficiosos para proteger los cultivos. Paralelamente, la superficie dedicada a la producción ecológica sigue creciendo, respondiendo a la creciente demanda de productos saludables y sostenibles por parte de los consumidores europeos.

Este conjunto de prácticas innovadoras y responsables ha reforzado la posición del sector almeriense en los mercados internacionales. La combinación de productividad, calidad y sostenibilidad ambiental constituye una ventaja competitiva que lo distingue frente a otros productores.

Sin embargo, persiste un reto pendiente: consolidar una marca común que identifique globalmente la excelencia de los productos almerienses. La primera jornada de Fruit Attraction ha dejado claro que el campo almeriense goza de una espléndida salud y gran músculo.