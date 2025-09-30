Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El músculo de Almería

El sector agrario de Almería ha logrado un nivel de excelencia máximo pese a las dificultades: ya solo falta luchar por una marca única para todos

Miguel Cárceles

Almería

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:39

La primera jornada de Fruit Attraction en Madrid ha servido para confirmar el excelente estado de salud del campo almeriense. Pese a las dificultades que ... supone apostar por la producción ecológica, la lucha biológica, la sostenibilidad ambiental y la necesidad de combinar alta productividad con bajo consumo de agua, la agricultura de la provincia de Almería sigue consolidándose como referente mundial. El impacto visual y organizativo del desembarco de las grandes comercializadoras almerienses ha sido evidente. Unica Group llamó la atención con su característico mar de camisas blancas, símbolo de la unión y fuerza de miles de agricultores que integran la cooperativa. Agroponiente reafirmó su papel como motor estratégico del sector, mientras que CASI deslumbró con un stand de dos plantas, reflejo de ambición y proyección internacional. Son tres ejemplos, pero podrían ser muchos más (Agrobio, Primaflor, Hortichuelas, Biocampojoyma...). Estos despliegues muestran que las empresas almerienses saben comunicar la potencia de su modelo productivo.

Espacios grises

