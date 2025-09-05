En maquinaria y material agrícola Agrovenjua es el mejor aliado del agricultor

JUAN SÁNCHEZ Almería Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:15 Comenta Compartir

Pese a que como empresa Agrovenjua lleva apostando sus servicios al sector desde el año 2003, lo cierto es que su actividad arrancó en 1993. En estos momentos la entidad cuenta con dos firmas diferenciadas: Agrovenjua y Agrolabordaza. Cada una cuenta con sus propias concesiones de las marcas de material agrícola que distribuyen.

Como advierte su administradora, Ivana Fernández, «tenemos tractores BCS y Startrac, atomizadores Caffini, que son italianos, y Movicam, de fabricación española». Sus inicios se remontan a cuando su padre contaba con un taller de reparación de maquinaria agrícola. A partir de ahí comenzaron a crecer y a contar con concesiones de marcas hasta convertirse en una de las empresas de material agrícola punteras en el Poniente. Como reconoce, «apostamos por ampliar, porque vimos en la agricultura un sector que prometía. Vimos la posibilidad de trabajar y crecer».

En la actualidad cuenta con su sede física en la carretera que discurre entre La Mojonera y Roquetas de Mar en el término municipal de Vícar y su plantilla ya suma 12 miembros. En sus instalaciones cuentan tanto con maquinaria nueva y de segunda mano para vender, como con recambios y un taller de reparación. Con el inicio de la nueva campaña, Fernández reconoce que se activan las ventas, porque muchos agricultores deciden modernizar el equipamiento de maquinaria con el que cuentan.

«Somos especialistas o nos distinguimos de otras empresas por dar solución a los problemas que les surgen a los agricultores y también por el sistema que tenemos para el montaje de los aperos en los tractores», precisa, para añadir que «nos diferenciamos de la competencia en que intentamos hacer todo lo más fácil y sencillo posible para que el agricultor trabaje cómodo».

Aunque los principales trabajos de reparación y adecuación de maquinaria los realizan en sus instalaciones, su nivel de profesionalización y de estar siempre al lado del agricultor es tan elevado que no dudan en desplazarse hasta el invernadero para llevar a cabo algunos arreglos sencillos como cambios de batería o cables de dar gas que limitan el trabajo de sus clientes. «Damos el servicio, pero las reparaciones grandes son en nuestro taller», reconoce.

Como desvela, cada año se va incrementando su facturación. De ahí que de los tres trabajadores iniciales con los que arrancaron cuenten ya con una docena. De cara al futuro, la intención de Agrovenjua es la de apostar por la mejora de sus instalaciones. Además, Fernández comenta que desde hace algún tiempo han iniciado el viaje de vender su maquinaria fuera de la provincia. «Hace unas semanas enviamos una partida de material a Canarias», indica Ivana Fernández, administradora de Agrovenjua.