La Junta ofrece 22 millones para la transformación del proceso productivo del sector hortofrutícola

M. C. Almería Martes, 30 de septiembre 2025, 17:59 Comenta Compartir

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, anunció ayer martes en el seno de Fruit Attraction que la Junta de Andalucía va a destinar una partida específica de 22 millones de euros para el sector hortofrutícola dentro de la convocatoria de ayudas a la agroindustria que convoca por valor de 88 millones de euros. Así lo apuntó Fernández-Pacheco tras destacar el potencial de las frutas y hortalizas, que solo en 2024 aportaron el 37% del total de las exportaciones del sector agroalimentario andaluz. Es decir, casi cuatro de cada diez euros de las ventas. «Precisamente por el peso estratégico que tiene este sector, desde la Junta vamos a destinar 22 millones de euros a las frutas y hortalizas dentro de la convocatoria de ayudas a la agroindustria, lo que supone una cuarta parte del total, el 25%», explicó el consejero, quien dijo que «este porcentaje se ha calculado según el valor de la producción del sector, el empleo, las exportaciones y el peso que tiene en la agroindustria andaluza».

En este sentido, dijo que está seguro de que «va a ser un gran aliciente para muchas de las empresas y entidades andaluzas presentes en esta gran feria internacional, que podrán concurrir a esta convocatoria para invertir en transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios». «Para que sigan siendo emblema de calidad, sostenibilidad, eficiencia hídrica y seguridad alimentaria», aseguró. Acompañado por la viceconsejera, Consolación Vera, y el secretario general de Agricultura, Manuel Gómez Galera, el consejero hizo un repaso de la dimensión que tiene el sector agroalimentario andaluz, que en el primer semestre de 2025 ha exportado un total de 9.250 millones de euros, lo que supone un incremento de un 3,1% más que en el mismo periodo de 2024 y lo que la sitúa a Andalucía como la región que más productos agroalimentarios exporta.