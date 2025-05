Juan Tomás Cano, reelegido presidente de la interprofesional Hortiespaña

J. S. Almería Viernes, 2 de mayo 2025, 18:04 Comenta Compartir

El pasado martes 29 de abril, se celebró la IX Asamblea General Ordinaria de la Organización Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas (Hortiespaña) en la que se procedió a la reelección de Juan Tomás Cano como presidente de la Interprofesional Española. Cano renueva así su primer mandato, consolidando su liderazgo en la entidad con el objetivo de seguir promoviendo los intereses del sector hortofrutícola en España y Europa. Además, se llevó a cabo la renovación de todos los cargos de la junta directiva de Hortiespaña, lo que refuerza la continuidad y estabilidad en la gestión de la Interprofesional.

En su discurso tras la reelección, Juan Tomás Cano expresó que «es un honor y una gran responsabilidad volver a recibir la confianza de los miembros de Hortiespaña. Seguiremos trabajando con determinación para fortalecer la posición de nuestras frutas y hortalizas en los mercados nacionales e internacionales, impulsando la sostenibilidad y la innovación que necesita el sector».

«La unidad entre nosotros es esencial para mantenernos fuertes y competitivos. Solo juntos podemos enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. La colaboración y el apoyo mutuo son pilares fundamentales para alcanzar nuestros objetivos comunes», afirmó el reelegido presidente.

Después del apagón eléctrico nacional sucedido el lunes, desde Hortiespaña quieren destacar el carácter resiliente del sector en momentos críticos como este. «Al igual que sucediera durante la pandemia del Covid, ante la crisis energética vivida, el sector ha sabido responder y dar satisfacción al suministro de la cadena agroalimentaria. Este incidente no ha originado ninguna interrupción grave en este eslabón de la cadena de suministro agroalimentario. Sin embargo, los días posteriores continuaron las consecuencias del apagón en el trabajo administrativo diario, por las dificultades de utilizar los equipos informáticos y de conectarse a la red internet. A día de hoy, todo funciona con normalidad en el sector hortofrutícola bajo invernadero y así seguiremos trabajando para alimentar de forma sana y saludable a Europa».

La asamblea acordó solicitar que se consideren inhábiles todos los días de esta semana a efectos de computar los plazos administrativos, ya que no en todas las zonas se recuperó el flujo eléctrico por igual y los procesos telemáticos se han visto alterados. Además, también fue presentada la Memoria Anual de Actividades 2024, el Informe de Auditoría de Cuentas del ejercicio pasado y se puso sobre la mesa la importancia de la promoción como línea estratégica clave para Hortiespaña desde su creación. La Interprofesional está llevando a cabo, en la actualidad, la tercera anualidad de la campaña europea de promoción e información 'Es de Invernadero, Frutas y Hortalizas Sostenibles de Europa'. Esta iniciativa busca concienciar a los consumidores sobre los beneficios de las frutas y hortalizas cultivadas en invernaderos sostenibles, contribuyendo a la mejora de la percepción del sector y a la consolidación de su posicionamiento en el mercado europeo. Una tarea en la que ya no se cuenta con ECOHAL dada su decisión de abandonar Hortiespaña y no contribuir a dicha campaña. Por el contrario, en la Asamblea el resto de las asociaciones (Alhondiguistas de Andalucía, APROA, Asociación de Cooperativas de Granada, Asociación Provincial de Cooperativas de Sevilla, Coexphal, Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía y UPA), se han ratificado en su compromiso para la promoción y defensa de las frutas y hortalizas.

Con esta reelección y las decisiones tomadas en la Asamblea, Hortiespaña continua en la línea de impulsar la sostenibilidad, la innovación y la promoción del sector hortofrutícola, con el objetivo de seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de la agricultura española. Y agradece a todas sus organizaciones miembro por seguir con su compromiso adquirido con la Interprofesional.