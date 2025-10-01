«Fruit Attraction ya está en primera línea y supera a Fruit Logistica» El presidente de CASI, Antonio Bretones, confía en que la campaña se desarrolle bien y en que los virus no afecten a la producción del tomate

JUAN SÁNCHEZ Madrid Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:19

«Fruit Attraction está ya puesta en primera línea y superando a Fruit Logistica. Desde CASI llegamos con ilusión y con las directrices dadas a los comerciales para que en estos días que son muy fuertes de visitas y entrevistas puedan mantener todos los encuentros que previamente se han cerrado». Lo dice Antonio Bretones, presidente de la Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI) especializada en tomate que en esta XVII edición de Fruit Attraction es el producto estrella.

Como precisa Bretones, CASI es ahora mismo «la cooperativa más grande en tomate de Europa y como este año en la feria es el producto estrella no podíamos faltar». El presidente de la cooperativa señala que el tomate «esta en una fecha que no se puede ofrecer la calidad que el tomate requiere porque nuestro tomate es un poco más tarde, tendríamos otra fecha con menos calor y podríamos ofrecer las otras variedades que aún no podemos presentarlas. Pero bueno estamos está bien y de lo que se trata es de que se reconozca la calidad del tomate en España, donde cada año hay menos hectáreas y no hay que dejar que nos pisen el terreno».

En cuanto a la comercialización internacional, Bretones desvela que «tenemos un poco más internacional que nacional en nuestra comercialización, sobre todo por países como Alemania».

Preguntado por el inicio de la campaña y la irrupción de los indeseados virus en los cultivos, el presidente de CASI se muestra tranquilo. «Toquemos madera con el virus de rugoso, porque es el que nos hizo el año pasado algo del año y esperemos que este año nos respete y poder salir para adelante. Ya hay algunas variedades que tienen la resistencia, aún queda trabajo por hacer y algunas variedades se tienen que poner las pilas para poder llegar al punto de que tengan la resistencia también». No obstantes, en este asunto se está avanzando».

Bretones también analiza la campaña que acaba de arrancar y detalla que en «en subasta lo que es el 'Corazón de buey' y 'Corazón invertido' son unas variedades que están funcionando muy bien. Creemos que todo el pera está subiendo también. Lo que es el pera de importación está teniendo también mucha demanda. Globalmente, como tenemos muchas variedades, lo que hacemos es un poco diversificar y repartir para que no haya demasiado de alguna. Se está haciendo bien en ese aspecto».