Francisco de Ves: «En Coprohníjar no paramos de reinventarnos en lo que es tomate Bio» El presidente de Coprohníjar desvela que prevén cerrar la presente campaña con un crecimiento próximo al 15 por ciento

JUAN SÁNCHEZ Madrid Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:29

El presidente de Coprohnìjar, Francisco de Ves, asegura que «la feria es impresionante el auge que tiene. Es cierto que es una feria que ya lleva bastante años haciéndose aquí en Madrid, pero es sorprendente el crecimiento que sigue teniendo después de 17 años». A su juicio, es «un punto de encuentro con los clientes que es necesario y además en una época que es la correcta, porque ahora los invernaderos empiezan a producir a la vuelta de dos semanas, entonces estamos en el inicio de campaña y es la fecha apropiada para contactar con los clientes y lanzar el año y cuadrar bien las semanas».

En cuanto a las novedades, reconoce que «no paramos de reinventarnos, sobre todo en lo que hacemos en tomate Bio». En este sentido, desvela que «en tomates estamos ahora en un cambio varietal importante debido al virus del rugoso y de momento estamos iniciando campaña y gracias a las variedades con resistencia a rugoso el año del tomate puede ser bueno».

De Ves también aprovecha su presencia en la feria para hacer posicionamiento de marca. «Con determinados clientes intentas relanzar tu marca y hacer que entiendan que apostar por tu marca es bueno. Hay otros clientes más generalistas para los que la marca no es tan importante».

Preguntado por las previsiones de campaña, el presidente de Coprohníjar asegura que «está previsto que crezcamos en torno a un 10-12% y lo que está claro es que cada vez se constata más año tras año que hay una época determinada que es de final de noviembre a marzo en donde Almería es necesaria en Europa». Y es que «si Almería no existiese Europa tendría un problema». Y ello porque «aunque existen países terceros, Almería es la despensa de Europa y cada año se constata más».