Fernández-Pacheco: «El fin de la PAC supone un mazazo para nuestra agricultura, ganadería y pesca»

Juan Sánchez Almería Sábado, 19 de julio 2025, 23:47 Comenta Compartir

Uno de los gérmenes de lo que hoy conocemos como Comunidad Económica Europea tiene fecha de caducidad. Aglutinar en un fondo único todas las partidas de la Política Agraria Común (PAC) en el próximo presupuesto comunitario supone «un mazazo para la agricultura, la ganadería y la pesca en Andalucía». Lo denuncia el consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, el almeriense Ramón Fernández-Pacheco, que precisa que «ese fondo multinivel, ese fondo único por país va a suponer un recorte brutal para la PAC y y para la política pesquera común».

Ante la que se avecina, desvela que su departamento ya ha solicitado la conferencia sectorial tanto de agricultura como de pesca junto a otras comunidades autónomas con la intención de «remitir nuestras propuestas tanto al Parlamento Europeo como a la Comisión y al propio Ministerio para intentar revertir esta situación». Yes que decisiones como ésta que se adoptan a 2.000 kilómetros de Andalucía «tienen una incidencia directa y que puedan dar al traste con todo el esfuerzo que hacemos desde la Comunidad Autónoma para con los tres sectores».

Con lo expuesto por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pesimismo se ha apoderado del consejero Fernández-Pacheco. «La propuesta de la Unión Europea supone que ya no va a haber PAC, porque supone dinamitar de facto el modelo de Política Agraria Común a la PAC». Recuerda que «hubo un tiempo en el que la PAC era más del setenta por ciento del presupuesto comunitario y ahora estamos sobre el treinta por ciento más o menos. Pero la propuesta insiste no solo es un recorte del fondo, sino es un cambio radical de modelo en el que ya no habrá una Política Agraria común para todos los países». Se pierde, por tanto, la esencia de la PAC al «diluirse en un fondo general, en el que cada país priorizará o no esos fondos para sus agricultores en función del Gobierno que esté de turno».

La Junta de Andalucía analiza ya esa nueva realidad, si bien el consejero reconoce que Almería será la provincia menos afectada. Si bien, alerta de que lo que debe preocupar a los almerienses son los efectos que va a tener sobre las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), que forman parte de los fondos de desarrollo rural.Y es que, aunque «tenemos el compromiso de la Comisión de que las OPFH se iban a mantener, habrá que leerse la letra pequeña de esa propuesta que todavía no conocemos».No obstante, advierte Fernández-Pacheco de que «todavía queda por delante una negociación que va a durar muchos meses», ya que «la propuesta tiene que pasar una serie de filtros como los del Parlamento Europeo o los de los propios ministros de Agricultura de los estados miembros».

A expensas de lo que pueda decir esa «letra pequeña» lo que «está claro es que es una propuesta que para nada se parece a la al modelo de Política Agraria Común que Andalucía defiende», porque lo que propone es «dinamitar por la vía de los hechos la Política Agraria Común en favor del sector primario y para la principal región productora de alimentos de España, como es Andalucía, es totalmente inaceptable».

Además, pone en riesgo también el sentir de los productores, ya que en el último año de la PAC en Andalucía « estamos en un récord de pago de ayudas agroambientales», porque «los agricultores tienen una conciencia ambiental muy importante y de manera muy especial porque la PAC incentiva ese tipo de actividades, no». Los productores ponen cubiertas vegetales o hacen rotación de los cultivos «porque saben que eso te da puntos».

Por lo tanto, lo revelado por Von der Leyen supone un «ataque a una política incentivadora de determinadas prácticas agronómicas que son sostenibles y que van en el camino que Europa marca», pero en el momento en el que la PAC pierda peso y deje de cumplir esa función incentivadora se puede dar el caso en el que cada uno de ellos decida hacer la guerra por su cuenta velando por sus intereses y eso irá en contra del propio sector hortofrutícola y del resto de sectores primarios.