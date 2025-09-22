La Diputación y la Junta coeditarán la 'Guía de la Agricultura de Invernadero de Almería' del IEA El volumen «analizará en profundidad la evolución y la aportación social, económica y medioambiental del principal tejido productivo de la provincia», según ha indicado la institución provincial

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, han suscrito este lunes un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones para la publicación de la 'Guía de la Agricultura de invernadero de Almería', la obra número 19 de la colección 'Guías de Almería, territorio, cultura y arte' del Instituto de Estudios Almerienses (IEA).

El volumen «analizará en profundidad la evolución y la aportación social, económica y medioambiental del principal tejido productivo de la provincia», según ha indicado la institución provincial en una nota.

El acuerdo contempla una inversión conjunta de 22.994,65 euros, financiada en un 65 por ciento por la Diputación con 14.940 euros y en un 35 por ciento por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) con una aportación de 8.054,65 euros. La primera tirada alcanzará los 1.000 ejemplares, han apuntado desde la Administración autonómica.

El presidente de la Diputación ha recordado que «el gran despegue de nuestra tierra, motor económico y de crecimiento, se sustenta en nuestro campo y, de forma especial, a partir de la creación de los invernaderos solares. Así que todo este conocimiento e historia agrícola se va a condensar en una gran guía».

«Es una agricultura que tenemos que agradecer a mujeres y hombres almerienses que la han convertido en símbolo de excelencia mundial a partir de trabajo, esfuerzo, innovación e investigación», ha asegurado.

Asimismo, García ha destacado «la colaboración institucional que va a hacer posible que todo este conocimiento se ponga a disposición de los almerienses», ya que, como ha subrayado, «somos una potencia agrícola mundial y este trabajo hará justicia a nuestra historia, al campo almeriense y, sobre todo, a las personas y empresas que lo han trabajado con sus propias manos».

«Este proyecto será una obra indispensable en cualquier estantería de quienes nos sentimos orgullosos de ser almerienses, de la historia, tradiciones e identidad de nuestra tierra, Almería», ha apostillado el presidente de la institución supramunicipal.

Por su parte, el consejero ha explicado que «cuando analicemos en profundidad el texto y la obra nos daremos cuenta de que en ella se refleja el corazón de lo que es, ha sido y de lo que queremos que siga siendo en el futuro como el gran motor económico, social y cultural de nuestra tierra, que no es otro que la agricultura intensiva bajo plástico. Un modelo que ha transformado Almería y que nos ha permitido exportar ese modelo a todo el mundo».

En esta línea, Fernández-Pacheco ha enfatizado «la importancia de la colaboración institucional entre Junta de Andalucía, Diputación, IEA e Ifapa que hace realidad proyectos de este tipo».

Todos los números de la colección 'Guías de Almería, territorio, cultura y arte' del IEA cuentan con el mismo formato. «Están impresas en papel de calidad, en color, con una maquetación atractiva que aúna el carácter divulgativo y accesible a cualquier lector, con el rigor científico y analítico».

Además, estos trabajos incluyen «numerosas fotografías e infografías que ayudan a comprender lo narrado en cada capítulo», han destacado desde la Diputación Provincial.

La 'Guía de la Agricultura de invernadero de Almería' cuenta con la coordinación general del historiador Alfonso Ruiz, mientras que los coordinadores de este número son José Gabriel López y Lola Haro.

Se pondrá a la venta en librerías a un precio de 20 euros y se distribuirá en todas las bibliotecas de la provincia «para que cualquier almeriense o persona interesada pueda tener acceso a ella».