Imagen aérea de la desaladora de agua de Carboneras. IDEAL

Coexphal solicita el aplazamiento urgente de las obras en la desaladora de Carboneras

Argumeta que la actuación prevista en septiembre comprometería el suministro de agua a más de 8.000 hectáreas de cultivos hortofrutícolas en Níjar, en plena fase de trasplante

J. S.

Almería

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:30

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería (Coexphal) ha trasladado públicamente su profunda preocupación ante el anuncio del inicio de las obras de reparación y mantenimiento de la desaladora de Carboneras, previsto para el próximo 1 de septiembre.

Según ha comunicado la Asociación, las empresas productoras y comercializadoras del campo de Níjar han expresado su inquietud por el impacto que esta actuación podría tener en la campaña agrícola de otoño-invierno 2025-2026. Aunque Coexphal reconoce la necesidad urgente de acometer estas obras, considera que la fecha elegida resulta especialmente perjudicial para el sector.

El corte en el suministro de agua afectaría directamente a unas 8.000 hectáreas de cultivos hortofrutícolas que se están trasplantando en ese periodo. Los meses de septiembre y octubre son críticos en cuanto a las necesidades de riego, y la falta de agua comprometería gravemente la producción, comercialización y exportación de los productos agrícolas de la zona.

Por este motivo, Coexphal solicita encarecidamente que el inicio de las obras se posponga hasta el 1 de noviembre. Para entonces, se espera contar con fuentes alternativas de agua, como la nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Cuevas de Almanzora y la desaladora del Mar de Alborán.

La Asociación advierte que comenzar las obras en septiembre supondría un grave perjuicio para un alto porcentaje de los cultivos de Almería, afectando directamente a la economía de la provincia. Por ello, Coexphal apela a la sensibilidad y responsabilidad de las autoridades competentes para que reconsideren el calendario previsto y retrasen el inicio de las obras por el bien del sector agrícola y de toda la provincia.

Coexphal ha enviado una carta urgente al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán Fernández, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, solicitando formalmente el aplazamiento de las obras.

