Coexphal lidera la promoción del tomate español en Fruit Attraction Almería y Granada destacan por su presencia en Fruit Attraction 2025 con la participación de 35 empresas bajo la coordinación de Coexphal-Aproa

J. S. Almería Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:37 Comenta Compartir

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, Coexphal, gestionará la zona agrupada de Andalucía en la XVII edición de Fruit Attraction, que este año abarca 2.552 metros cuadrados y reúne a 35 empresas productoras y comercializadoras de frutas y hortalizas, así como a su industria auxiliar de Almería y Granada.

Los visitantes podrán citarse en el stand de Coexphal, que cuenta con una extensión de 88 metros cuadrados. Es el 9D15, ubicado en una zona preferente del Pabellón 9 de Ifema Madrid.

Este año, el tomate es el Producto Estrella de Fruit Attraction 2025, del 30 de septiembre al 2 de octubre en Ifema Madrid, con un completo programa de actividades para destacar su importancia en la agricultura española y en los mercados internacionales. Esta iniciativa ha sido posible gracias a la coordinación de Coexphal, en colaboración con el Comité Sectorial de Tomate de Fepex y quince empresas y entidades del sector, que unen fuerzas para destacar la innovación, la promoción y la defensa de la producción de tomate frente a la creciente competencia de países terceros.

El stand de Coexphal en Fruit Attraction 2025 volverá a ser un espacio de referencia para asociados y visitantes, que podrán mantener reuniones comerciales y asistir a diversas actividades de promoción y divulgación. Entre ellas destacan los showcookings organizados por la Cofradía del Tomate de Almería, asociación sin ánimo de lucro dedicada a impulsar el conocimiento y consumo del tomate almeriense.

El primero tendrá lugar el martes 30 de septiembre, a las 12.30 horas, de la mano de los reconocidos chefs Ginés Peregrín y Antonio Carmona. El segundo se celebrará el miércoles 1 de octubre, a las 12.30 horas, con un invitado muy especial: el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque.

El miércoles 1 de octubre, tras la exhibición gastronómica, a las 13.30 horas, se llevará a cabo la firma de colaboración con Bayer para potenciar ResiYou, el primer software capaz de predecir los residuos que generan los tratamientos con productos fitosanitarios aplicados en un cultivo. Esta tecnología representa un avance clave para el agricultor según explicarán Juan José Vázquez, director de Negocio de Coexphal; y los especialistas de Bayer, José Luis Robles y Raquel Gómez. Se trata de una innovación que refuerza la cooperación entre productores e industria tecnológica para conseguir una agricultura más sostenible y productiva.

Para Luis Miguel Fernándezra, gerente de Coexphal, «Fruit Attraction constituye la mejor forma de arrancar la campaña 2025-2026 que afrontamos con optimismo, apostando por la coordinación sectorial y la consolidación del valor añadido como claves para fortalecer la competitividad del sector hortofrutícola almeriense en los mercados nacional e internacional».