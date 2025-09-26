Coexphal aprueba cuentas, refrenda junta y recauda más para promoción La XLVIII Asamblea General de Coexphal refleja la situación del sector y pone el foco en el acuerdo UE-Marruecos con la inclusión del Sahara

JUAN SÁNCHEZ Almería Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:03 Comenta Compartir

«Acabamos de celebrar la Asamblea General la número 48 donde se han aprobado las cuentas anuales, por cierto el ejercicio ha salido bastante bien; se han renovado los cargos de la junta directiva y se ha aprobado la decisión de aportar un poquito más cada empresa para promociones de productos en diversos países». Con soltura y con un rostro que evidenciaba tranquilidad, de esta manera resumía el presidente de Coexphal, Juan Antonio González, la asamblea a puerta cerrada con la exclusiva asistencia de los representantes de las empresas adheridas a la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería.

Antes de que arrancara la sesión abierta al público en la que varios expertos iban a aportar su punto de vista sobre asuntos de interés relacionados con el agro, uno de ellos y gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, compareció para apuntar por dónde irá la nueva campaña. «El sector tiene varios retos pendientes». Uno de ellos es «seguir haciendo una promoción sectorial para nuestra producción». En este sentido, advirtió de que «es una buena noticia que la asamblea de Coexphal haya aprobado duplicar la cuota de promoción -la aportación que hace cada asociado- para acometer estos planes de comunicación sectoriales, que son necesarios para diferenciarnos de los productos de terceros países».

Otro de los retos, es «superar los problemas fitosanitarios que estamos teniendo en el campo» y «también tenemos como reto hacerles ver a los europarlamentarios que no pueden aprobar la modificación del Acuerdo de Marruecos-Unión Europea, entendiendo como producto marroquí también el saharaui». A su juicio, «es una mala noticia que la Comisión Europea haya propuesto ya esa modificación de acuerdo, incluso con ayuda al territorio saharaui para desaladoras y demás; ese texto ya está disponible, se puede ver. Tenemos que trabajar para que esa modificación de acuerdo, que entra en vigor ya el 4 de octubre, que posteriormente debe ser ratificada por la Unión Europea, el Parlamento no lo ratifique y lo eche para atrás».

Este paso es fundamental para el campo almeriense, porque si se ratifica el nuevo acuerdo «la oferta del tomate marroquí junto con el saharaui puede hacernos mucho daño en Europa y podamos perder todavía más cuota de tomate. Eso nos preocupa y es un reto para esta campaña poder minimizar el impacto».

El gerente de Coexphal también se refirió a la feria Fruit Attraction, que arranca este lunes en Ifema Madrid, y a la que el sector acude con el tomate como producto estrella. «Nosotros tenemos que seguir apostando por el tomate europeo, por el tomate español, tenemos que hacer nuestra promoción, tenemos que divulgar la bondad de nuestro tomate y por eso creo que es muy idóneo hacerlo en Fruit Attraction».

En cuanto al desarrollo de la promoción del tomate como producto estrella, Fernández reveló que «hemos trabajado muy duro para que haya un huerto los tres días de la feria, para que haya una cata los tres días, que haya una jornada donde viene la Comisión Europea y es un esfuerzo muy grande para que el tomate pues se diferencie el español del producto, en este caso, marroquí».

Retornando al acuerdo con Marruecos, el gerente de Coexphal insistió en que «tenemos que luchar con nuestras organizaciones nacionales y europeas para que el Parlamento entienda la gravedad de lo que ha propuesto la Comisión Europea y se eche para atrás».

También aludió a la afección de plagas en el arranque de la campaña y reconoció que «hay mucha preocupación; en Pimiento está habiendo muchísimos problemas». No obstante, «están funcionando mejor los protocolos de lucha biológica, pero aun así hay problemas», si bien «está claro que el único camino es trabajar con los protocolos de lucha biológica, hacer suelta de fauna auxiliar y creo que también la comisión que la Junta de Andalucía ha constituido mediante un grupo de trabajo con técnicos, sector privado y administración para poner en común en lo que podamos creo que es un acierto y esperamos que también nos ayude a minimizar el impacto de la plaga del de la araña roja y del Thrips parvispinus». Además, el hecho de que este año en verano no se haya producido el paro biológico en pimiento ha propiciado que este trips se haya instalado con más virulencia y además ahora se adapta mejor a las temperaturas.