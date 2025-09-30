Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Francisco Jesús Montoya, gerente de Campojoyma. IDEAL

Campojoyma hace hueco en su catálogo al Tomate Rosa Bio

Estrena esta campaña con el cultivo de 10 hectáreas de esta variedad ubicadas en la zona de Cabo de Gata

JUAN SÁNCHEZ

Almería

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:03

La diversificación en frutas, cítricos y hortalizas, con más de 30 referencias, es una de las señas de identidad de Campojoyma, líder de la agricultura bio en España. Por eso, ha aprovechado su presencia, un año más en Fruit Attraction, con un expositor que respira salud y sostenibilidad, para anunciar un nuevo producto bio que ha incorporado a su catálogo. Se trata del Tomate Rosa Bio, que estrena esta campaña con el cultivo de 10 hectáreas ubicadas en la zona de Cabo de Gata. La previsión es comercializar de octubre a mayo un millón de kilos en toda Europa, donde la empresa almeriense se encuentra muy bien posicionada como una marca de confianza en los mercados bio más exigentes.

Francisco Jesús Montoya, gerente de Campojoyma, afirma que «la diversificación forma parte de nuestro ADN, nos gusta incorporar nuevos productos, y el tomate rosa tiene un sabor muy agradable y una gran aceptación rn el mercado. Y, como siempre, se cultiva con certificado ecológico, con nuestra filosofía de prácticas sostenibles que cuidan la tierra y el entorno en el que trabajamos».

