El campo avisa del impacto del acuerdo de la UE con Marruecos por el Sáhara Occidental

La feria Fruit Attraction 2025 llega a su decimoséptima edición consolidada como el gran evento internacional para la comercialización de frutas y hortalizas andaluzas. Este ... año reúne a más de 2.400 empresas expositoras de 64 países, lo que supone un incremento del 8,4% respecto a la pasada edición. La superficie expositiva también ha crecido hasta superar los 78.000 metros cuadrados, y se espera la asistencia de más de 120.000 profesionales procedentes de 150 países.

En la muestra, Andalucía tiene una presencia muy relevante. No solo por su enorme peso en el pabellón 9 –íntegramente conformado por empresas del territorio andaluz, unas 120, más de la mitad almeriense– sino también por su impacto en otros pabellones, en los que se ubican otras 80 empresas andaluzas más no solo de producción agraria, sino también de industrias auxiliares. Y también por el hecho de que este año –como el pasado– el Gobierno andaluz es patrocinador principal de la cita. «El impacto económico de la producción hortofrutícola es muy relevante y Andalucía no puede más que apoyar al sector», indicaba en la mañana de ayer el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, desde el gran stand central en el que ha ubicado la participación de Gusto del Sur, la marca de productos gourmet de la Junta de Andalucía. Almería, con 64 stand, y Granada, con 24, están entre las provincias andaluzas con mayor participación en la feria. Huelva y su muy relevante producción de fresas y berries es otro gran participante activo en la muestra madrileña.

Pero además de ser un termómetro de cómo va el sector primario –si a ello nos atenemos la temperatura de la feria ayer mostraba una salud inmejorable– la muestra es también un lugar en el que tentar cuáles son los principales debates existenciales de la agroindustria. Organizada por Ifema Madrid y Fepex la feria refuerza su papel como motor estratégico para el negocio, la innovación y la proyección internacional del sector, es también el lugar en el que afloran debates existenciales. Y en estos momentos lo que más preocupa es la inestabilidad en la que se manejan los mercados internacionales más allá de la Unión Europea. No solo por la interposición de aranceles desiguales al comercio con Estados Unidos –que representa un mercado exiguo para la agroindustria– sino por lo que imponen los acuerdos comerciales de la UE con otros países competidores el sector agroindustrial peninsular en productos clave como el tomate.

Este año, las principales organizaciones productoras de Almería, Granada, Murcia y Alicante –que representan el auténtico motor de esta exposición– hicieron hincapié en el tomate como «producto estrella». En el centro de la muestra, un invernadero solar se convertía en la fórmula para mostrar las bondades del modelo agroalimentario del sureste como ejemplo de sostenibilidad y productividad a la hora de cultivar piezas de la mayor calidad. Pero además toda la muestra estaba plagada de grandes tomates enarbolando la bandera española y la europea en contraposición a las importaciones desde fuera del entorno de la UE –existen acuerdos preferenciales, por ejemplo, con Turquía y Marruecos–. Ayer mismo, Coexphal y Fepex organizaron un foro para defender la máxima calidad del tomate español y su competitividad –en calidad– con los producidos fuera del entorno europeo.

La apuesta de los exportadores coincidió azarosamente con el descubrimiento de que la Unión Europea trabajaba con Marruecos una fórmula para sortear el veto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la entrada de productos saharauis como marroquíes en el continente. Ayer los productores se mostraban bastante preocupados por este acuerdo, el enésimo en el que los europeos no encuentran el respaldo proteccionista de la UE frente a producciones externas que compiten con reglas distintas. «Esto nos va a hacer mucho daño», reconocía un portavoz de una de las cinco mayores productoras de frutas y hortalizas de Andalucía pidiendo salvaguardar su identidad bajo el anonimato. «Primero fue el acuerdo con Marruecos, después los aranceles de Estados Unidos y ahora esto», abundaba. La feria ha crecido por todas partes, pero los actores competidores ganan terreno. Marruecos y latinoamérica suman enteros en la muestra agraria, una muestra de lo que ocurre en el mercado –Marruecos ya ingresa en la UEmás tomate que el producido en Andalucía–.

Pese a todo, el ambiente en la feria era bueno y el ritmo de comercialización, reconocían las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, era máximo en las primeras horas de la muestra. El día crucial es el de hoy, el más profesional. Este año la feria se ha adelantado unos días para evitar coincidir con el gran premio de Fórmula 1 de Madrid y esto favorecerá que los contactos comerciales tengan lugar en una fecha en la que los invernaderos están ya a punto de servir las primeras cosechas. Lo ideal para planificar los programas de surtido a las grandes distribuidoras de alimentación de toda Europa –un ranking liderado por Carrefour, Lidl, Edeka, Rewe o Kaufland, entre otros–.

Andalucía, líder

Andalucía es la comunidad autónoma líder en exportación. En el primer semestre de 2025 ha exportado un total de 9.250 millones de euros, lo que supone un incremento de un 3,1% sobre el mismo periodo del año anterior. En este mismo periodo, el sector hortofrutícola andaluz ha exportado 2,5 millones de toneladas por valor de 5.021 millones de euros, lo que supone casi el 55% del valor total de las exportaciones agroalimentarias en este periodo, es decir, más de la mitad de las ventas.

«Son datos que demuestran el potencial de nuestras frutas y hortalizas y que queremos seguir fortaleciendo como palanca económica del sector agroalimentario, a la vez que posicionamos la excelencia de nuestros productos frescos», remachaba Pacheco.