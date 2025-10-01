Amat valora la seguridad que aporta la concesión de agua del terciario por dos décadas Esta concesión permitirá a Roquetas contar con diez hectómetros de aguas regeneradas para el regadío en el municipio

R. I. Madrid Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:06 Comenta Compartir

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto con la concejal de Presidencia, Rocío Sánchez, asistieron ayer a Fruit Attraction 2025, la feria internacional de frutas y hortalizas que se celebra en Madrid, para acompañar y respaldar a las empresas hortofrutícolas del municipio que participan en este encuentro internacional.

Amat subrayó que muestras como esta «ponen de manifiesto el liderazgo del sector hortofrutícola de Roquetas de Mar y su posicionamiento en los mercados europeos, donde la calidad y la innovación son nuestra seña de identidad».

El alcalde destacó la importancia de la reciente concesión de aguas regeneradas por 20 años, otorgada por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que permitirá disponer de hasta 10 hectómetros cúbicos procedentes de la EDAR de Roquetas. «Quiero agradecer a la Junta su disposición para hacer posible esta concesión, la primera adaptada a la nueva normativa. Es un hito fundamental para asegurar el futuro agrícola de nuestro municipio y un ejemplo de colaboración institucional en beneficio del campo almeriense», señaló Amat.

Amat también recordó que el Ayuntamiento dio un paso adelante con la puesta en marcha de un servicio integral de mantenimiento y conservación de caminos rurales, con una inversión inicial de más de 418.000 euros y prorrogable hasta cuatro años. «Garantizar la transitabilidad y seguridad de los caminos rurales es clave para facilitar el trabajo de agricultores y transportistas que llevan cada día nuestros productos a los mercados europeos», explicó el regidor roquetero.

Amat ha remarcado que el sector agrícola de Roquetas de Mar «es un modelo de agricultura sostenible, basada en la tecnificación de los

Ayto. Roquetas de Mar. Plaza de la Constitución, 1. 04740. Roquetas de Mar (Almería)

gabineteprensa@roquetasdemar.es

Ayto. Roquetas de Mar. Plaza de la Constitución, 1. 04740. Roquetas de Mar (Almería)

gabineteprensa@roquetasdemar.es

cultivos, la lucha biológica, la incorporación de jóvenes y el reconocimiento del papel de la mujer en la agricultura».

«El liderazgo de nuestro sector hortofrutícola nos obliga a seguir innovando y afrontando con responsabilidad los grandes retos de la agricultura: la gestión eficiente del agua, la modernización de nuestras infraestructuras y la internacionalización de nuestros productos. Roquetas de Mar seguirá siendo un referente agrícola de calidad, sostenibilidad y progreso económico para Andalucía y Europa», ha concluido el alcalde.

Temas

Roquetas de Mar