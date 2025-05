JUAN SÁNCHEZ Almería Miércoles, 28 de mayo 2025, 19:29 Comenta Compartir

Asegura que en la cooperativa que preside, Cohorsan, están en un momento dulce, pero advierte de que el sector tiene retos que enfrentar y que se precisa más cohesión en el sector agrícola.

–Entiendo que cuando a uno lo reeligen para el cargo es porque las cosas se hacen bien, ¿no?

–Me imagino que no es que la estemos haciendo bien, lo estamos haciendo lo mejor que podemos y nos permiten las circunstancias, que a veces pues uno tiene idea de hacer las cosas mejor todavía, pero es imposible porque hay factores externos e internos que no te lo permite. Creo que desde que empezó Hortyespaña cada día vamos dando un pasito, aunque sea pequeño, para que Almería tenga más rentabilidad en la agricultura.

–En su discurso de reelección aludió a la importancia de impulsar la sostenibilidad y la innovación en el sector, ¿esos son los retos que se marca para el futuro?

–Los retos en Almería estamos hartos de escucharlos en los medios de comunicación. Tenemos entre los retos más importantes el agua, que sabemos que sin ella nuestro campo no funcionaría. Somos una provincia que de por sí siempre la han llamado desértica, tenemos el desierto de tabernas y la verdad que Almería no luce por tener el agua en exceso. Sin embargo, pues en todo este tiempo la agricultura y todo lo que la rodea se ha estado trabajando muchísimo en optimizar al máximo el agua. Hoy, con dificultades, como en otras provincias de España podemos regar nuestro campo, eso hace, que podamos producir los productos que tenemos hoy. Es cierto que también se está trabajando mucho en desaladoras, pensando un poquito en el futuro; se está utilizando el agua regenerada, se está trabajando el terciario… La verdad es que son muchos retos. Tenemos la competencia desleal con otros países terceros que es otro tema que tenemos ahí a ver cómo somos capaces de darle solución o de minimizar lo máximo el impacto que pueda tener sobre nosotros. Otro reto es los altos costes que tenemos de insumos y, como no, el cambio climático. Tenemos un montón de retos.

–También en sus palabras hizo referencia a la necesidad de mantenerse unidos para ser fuertes y competitivos, ¿detecta que se está produciendo cierta relajación en esa cohesión?

–La verdad es que hace ya un año que un grupo importante aquí en Almería se creó. Había 23 empresas y la verdad es que están teniendo quizás más éxito en provincias limítrofes que aquí. Siempre se ha dicho que no eres profeta en tu tierra, sino que lo eres fuera. Lo que sí está claro es que Almería necesita concentrar la oferta porque no podemos trabajar de forma individual. Es decir, hoy en día cualquier cooperativa es competencia de otra cooperativa de aquí de la zona. No podemos hacernos competencia entre nosotros; tenemos que hacer competencia con otros países de producción, tenemos que ser grandes para poder enfrentarnos a otras zonas de producción. Quizás por lo que más necesitamos la concentración de la oferta es para planificar bien la superficie que tiene Almería para que no ocurra como ha ocurrido en este momento con el calabacín. Tenemos un exceso de superficie plantada de calabacín de primavera, que no sabemos qué hacer con los con los calabacines.

–En sanidad vegetal, ¿considera que se está trabajando bien o es necesario algún tipo de medida o acción extraordinaria?

–Pues la verdad es ahí tenemos un pequeño problemilla. No vamos a decir que es demasiado porque seguro que, como tantas veces, al final agricultor y empresas productoras de fauna auxiliar todos trabajarán y saldrá esto adelante. Lo que sí está claro es que este año con la plaga que hemos tenido del thrips parvispinus, pues nos ha pillado quizá un poquito de improviso y no hemos sido capaces con la lucha biológica combatirlo al cien por cien. Es cierto que las fincas o explotaciones que estaban en ecológico, que el agricultor en producción ecológica siempre va un poquito por delante, es más el tratamiento preventivo con la lucha que cuando tienes la plaga, se ha visto que ha habido bastante menos incidencia de este thrips, lo cual eso nos está indicando que no nos podemos despistar, no podemos descuidarnos y tenemos que seguir trabajando con la lucha biológica.

–En cuanto a las ayudas ante determinadas catástrofes naturales o acción de virus, ¿estima necesario un cambio en la tramitación de las mismas o a día de hoy funcionan bien?

–Las ayudas están funcionando bien. La Junta de Andalucía la verdad es que para los jóvenes agricultores para modernización de nuevas explotaciones están dando ayudas. Tengo socios en mi cooperativa que las están recibiendo, pero como cualquier otra ayuda, piden bastante documentación, a veces quizás un poquito de exceso de burocracia, pero es normal que pidan bastante información, sobre todo para que realmente la ayuda la coja quien realmente la necesita. Aparte de esa ayuda que están llegando para jóvenes agricultores para modernizar las explotaciones, también tenemos la ayuda a través de los programas operativos que desde el año 1997 están funcionando muy bien. Creo que la cuestión es tener claro que si quiero modernizar mi explotación hay que seguir los pasos que hay que llevar a cabo y si no te toca este año te tocará el que viene. Para todo el mundo a la vez no puede haber. Se que la Junta de Andalucía está haciendo un gran esfuerzo, sobre todo en la agricultura intensiva de Almería.

–Esta primavera ha llovido como nunca. ¿Cómo afronta de recursos hídricos el campo la llegada de la temporada más seca?

–No en Almería, en cualquier parte de España, si llueve mucho en invierno, pero no tenemos la capacidad de almacenar el agua, pues la verdad es que cuando llega el verano se pasa mal. Este verano igual no será tan duro como otros, puesto que sabemos que a nivel nacional hay embalses que están muy llenos, con bastante capacidad, pero como siempre hay que seguir trabajando cada día en acopiar más el agua, hay que hacer más presas. Me llamó la atención la otra tarde que estaba viendo la televisión, que hablaban de sembraderas de agua y me pregunté qué era eso de sembrar agua. Por lo visto en las zonas altas, cuando llueve en la montaña, antes los agricultores tenían la costumbre de ir haciendo regueras a media altura de la sierra para que el agua en vez de correr para abajo y llegar al mar se iba con esas regueras introduciendo en la tierra que la iba chupando de forma que luego a los tres o cuatro meses de una forma natural iba saliendo abajo en el borde de la montaña. Y dije, contra lo inteligente que era la gente antes y ahora nos hemos acostumbrado a que o nos dan el agua en la puerta de la finca o no sabemos buscarnos la vida. Creo que están muy bien las nuevas tecnologías, pero a veces hay que echar mano también de las cosas que hacían nuestros antepasados que con menos estudios hacían cosas muy importantes para que luego no le faltase el agua en verano.

–Precisamente las precipitaciones han puesto en jaque la campaña de melón y sandía, ¿qué previsiones hay?

–En el mes de enero y febrero hablábamos de que este año podía haber entre un dos por ciento más de superficie plantada de melón y sandía, pero con las condiciones climáticas adversas que hemos tenido desde últimos de febrero a casi a principios de abril ha hecho que los cuajes no sean los óptimos que se esperaba, por lo cual hemos tenido un inicio de campaña, sobre todo en sandía, con quizás un poquito de más baja de calidad en algunas fincas. Eso también ha llevado que hemos tenido menos producción de la de la esperada. En melones hemos tenido algunas fincas que también ha bajado el cuaje y al igual que también se han visto afectada por la enfermedad de la mycosphaerella. A partir de ahora, pues se espera otra vez un incremento importante de entradas de producto tanto de melón como de sandía.

–¿Tienen ya en Hortiespaña una previsión sobre cómo va a ir el cierre de campaña?

–Hombre, el cierre de la campaña suele ocurrir como de costumbre. Hay campañas muy buenas para algunos agricultores y campañas muy malas para otros. Hasta ahora, hasta la campaña de hace un mes más o menos iba bastante bien, quitando algunos agricultores que habían tenido que arrancar los cultivos de pimiento por el por el thrisp parvispinus, pero en general la campaña iba bien. Esperemos que estos precios de calabacín, pepino corto, berenjena… remonten un poquito y la campaña al final termine siendo de regular a buena. Aunque todavía nos quedan dos meses de campaña y vamos a esperar qué ocurre.

–Por último, ¿en qué situación se encuentra la Cohorsan, que usted preside, y qué retos se marcan para los próximos años en la cooperativa?

–Nosotros ahora mismo nos encontramos en un punto dulce. Desde la incorporación de la Cohorsan en el Grupo Única en el año 2009; bueno incorporación no, que la formamos entre cuatro empresas, Casur, Cabasc, Ferva y Cohorsan, ahí empezamos con unos 12 millones de kilos y esta campaña pues si no pasa nada la cerraremos sobre 70 millones de kilos. La verdad es que estamos creciendo entre un 20% y un 25% de media anual y ahora tenemos prevista una ampliación en la cooperativa porque nos están entrando socios e incluso ahora mismo estamos frenando un poquito la entrada hasta que tengamos la nueva ampliación. Ahora mismo la verdad es que estamos muy contentos.

–Algo parecido me comentaba hace unos días Antonio Bretones, presidente de CASI. Ellos tienen lista de espera…

–Sí, la verdad que creo que esto está dando un vuelco. En la agricultura en Almería hace unos años sabíamos que la subasta tenía más porcentaje que las cooperativas, pero ahora en estos últimos años se está dando la vuelta. No nos podemos olvidar de que las cooperativas reparten su riqueza, mientras que las subastas, pues es para unos cuantos dueños. Al final el agricultor se está dando vuelta de que cuando está en una cooperativa toda la riqueza de la cooperativa es para él, de forma directa o indirectamente, pero termina siendo para él.

–¿Qué le diría a quienes critican la agricultura o la ganadería intensiva?

–Cada día estamos viendo que al consumidor le gusta con le gusta comer de una forma sana cada día más. Y muchas escuchamos por ahí en algunos foros, sobre todo algún ecologista, diciendo que las plantas consumen mucha agua, que los animales, el ganado, consumen mucha agua y les diría que las plantas no consumen agua; las plantas la transforma en alimentos naturales y saludables para que luego la población pueda alimentarse.