Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antonio Enciso, presidente de AgroEjido, en el stand de su empresa en Fruit Attraction. IDEAL

AgroEjido confirma su línea ascendente en la comercialización

Antonio Enciso, su presidente, pese al retraso en el inicio de la campaña por Holanda, prevé un mes de enero bueno para pimiento

JUAN SÁNCHEZ

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:36

Comenta

«Como todos estos últimos años vemos que Fruit Attraction es un punto de encuentro importantísimo para nosotros, en el que ya traíamos varias citas concertadas con distintos distribuidores y también aprovechamos para cerrar algunos encuentros nuevos». El presidente de AgroEjido, Antonio Enciso, se muestra positivo a la hora de afrontar tanto la muestra, lo más inminente, como la nueva campaña hortofrutícola.

Una feria, la de Fruit Attraction, que se desarrolla cuando el campo almeriense comienza a despertarse de su particular siesta tras el ejercicio del año anterior. Por este motivo las comercializadoras aprovechan para cerrar agenda y planificar su negocio para los próximos meses. «Estamos en el principio de la campaña de Almería por lo que la feria nos sirve para ultimar la planificación que tenemos con las distintas cadenas de distribución y algunos contactos que hacemos nuevos».

En cuanto al arranque de campaña en el Poniente almeriense, Enciso precisa que «se ha retrasado un poco en Holanda con respecto al pimiento. Se está alargando la campaña en Holanda y nos está haciendo que los precios no sean muy buenos para nosotros. Y se prevé que sí haya una incidencia con respecto a parvispinus, pero bueno, no va a ser un desastre». En este sentido, prevé que el pimiento«a partir de enero se espera que valga su dinerillo y volumen para suministrar a los clientes va a haber».

Sobre el ejercicio cerrado por parte de AgroEjido desvela que «este año hemos alcanzado los 115 millones de kilos comercializados y estamos en un crecimiento de un 10 a un 15% aproximadamente».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un joven como presunto responsable de la muerte de Antonio Campos
  2. 2 Dimite el secretario de Organización del PSOE de El Ejido, tres meses después de reorganizar la ejecutiva local
  3. 3 Una treintena de desalojados por el incendio de un piso sin heridos en Roquetas de Mar
  4. 4 Roquetas se prepara ya para celebrar las fiestas en honor a su Patrona, la Virgen del Rosario
  5. 5 La Alpujarra se prepara para el II Encuentro de Turismo Activo, que aúna naturaleza, deporte y sostenibilidad
  6. 6 Apuñalan a un hombre en Las 200 Viviendas de Roquetas
  7. 7 Vícar empieza los talleres de Envejecimiento Activo para mayores este mes de octubre
  8. 8 Los líderes de los puertos de España trazan las líneas de actuación desde Almería
  9. 9 El PSOE exige conocer cuántas almerienses han conocido tarde su diagnóstico de cáncer de mama
  10. 10 BCC-Grupo Cajamar coloca 750 millones en deuda subordinada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal AgroEjido confirma su línea ascendente en la comercialización

AgroEjido confirma su línea ascendente en la comercialización