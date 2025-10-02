AgroEjido confirma su línea ascendente en la comercialización Antonio Enciso, su presidente, pese al retraso en el inicio de la campaña por Holanda, prevé un mes de enero bueno para pimiento

JUAN SÁNCHEZ Madrid Jueves, 2 de octubre 2025, 19:36 Comenta Compartir

«Como todos estos últimos años vemos que Fruit Attraction es un punto de encuentro importantísimo para nosotros, en el que ya traíamos varias citas concertadas con distintos distribuidores y también aprovechamos para cerrar algunos encuentros nuevos». El presidente de AgroEjido, Antonio Enciso, se muestra positivo a la hora de afrontar tanto la muestra, lo más inminente, como la nueva campaña hortofrutícola.

Una feria, la de Fruit Attraction, que se desarrolla cuando el campo almeriense comienza a despertarse de su particular siesta tras el ejercicio del año anterior. Por este motivo las comercializadoras aprovechan para cerrar agenda y planificar su negocio para los próximos meses. «Estamos en el principio de la campaña de Almería por lo que la feria nos sirve para ultimar la planificación que tenemos con las distintas cadenas de distribución y algunos contactos que hacemos nuevos».

En cuanto al arranque de campaña en el Poniente almeriense, Enciso precisa que «se ha retrasado un poco en Holanda con respecto al pimiento. Se está alargando la campaña en Holanda y nos está haciendo que los precios no sean muy buenos para nosotros. Y se prevé que sí haya una incidencia con respecto a parvispinus, pero bueno, no va a ser un desastre». En este sentido, prevé que el pimiento«a partir de enero se espera que valga su dinerillo y volumen para suministrar a los clientes va a haber».

Sobre el ejercicio cerrado por parte de AgroEjido desvela que «este año hemos alcanzado los 115 millones de kilos comercializados y estamos en un crecimiento de un 10 a un 15% aproximadamente».