El agro almeriense eclipsa con poderío a la competencia en Fruit Attraction

Obviando a una pequeña representación de los frutos rojos de Huelva, los espárragos verdes de Granada y un par de stand de tubérculos y cítricos, el Pabellón 9 de Ifema Madrid era 'propiedad' del agro almeriense. Unos espacios expositivos a la altura del mejor evento internacional de frutas y hortalizas hacían ver al visitante que se encontraba ante empresas que no se achantan y que ante la adversidad tiran de músculo y poderío.

Con el tomate como producto estrella, ese al que tanto se aferran los productores marroquíes para intentar desbancar a los agricultores almerienses, la muestra no hizo más que evidenciar las diferentes significativas entre el campo almeriense y su competencia. No hay color, si se deja a un lado al rojo del fruto, en cuanto a calidad, desarrollo, comercialización y control de plagas con lucha biológica.

Las empresas almerienses de los diferentes ramos que subsisten gracias a los invernaderos se han dado cuenta de que la unión es lo que les da la fuerza y se notó en Fruit Attraction. No hay competencia entre ellas, el adversario es externo y se han conjurado para plantarle cara por todos los frentes, hasta en el político con el revés propinado por la Comisión Europea con su nuevo acuerdo con Marruecos para incluir en su cupo los producido en suelo saharaui.Un trato cerrado in extremis para no tener que cumplir las sentencias del Tribunal Europeo que daban la razón a los producotres almerienses y que ponían en tela de juicio las prácticas desleales de los alauitas, quienes se saltan a la torera, pese a no ser ibéricos, los términos de los acuerdos que han firmado.

Coexphal organizó distintos eventos para dar a conocer, si es que hay algún despistado, las bondades del tomate almeriense. Su gerente, Luis Miguel Fernández, que no paró ni un instante en mantener encuentro tanto con empresarios como con representantes políticos, destacó en todo momento el valor estratégico del sector productor de tomate en España, subrayando su capacidad de adaptación y resiliencia frente a la creciente competencia internacional. «A pesar de la presión ejercida por competidores que están reduciendo nuestra cuota de mercado, el sector del tomate en España continúa demostrando un alto nivel de innovación, calidad y compromiso con la seguridad alimentaria. Además, ofrece un servicio diferenciado que lo distingue claramente de los productos procedentes de terceros países. Esta diferenciación nos permite mantener la esperanza de que el tomate producido en España y en Europa pueda seguir siendo competitivo, defendiendo su posición en el mercado frente a producciones que operan bajo condiciones muy distintas en cuanto a uso de fitosanitarios, estructura de costes y políticas de apoyo. Es fundamental continuar trabajando para garantizar la supervivencia del cultivo de tomate en nuestro territorio, evitando una dependencia excesiva de importaciones para satisfacer el consumo europeo».

Para Fernández Fruit Attraction representa una oportunidad estratégica para promocionar el tomate español y europeo: «»Debemos aprovechar esta plataforma internacional para comunicar al mundo el potencial de nuestra producción, reforzar su posicionamiento y poner en valor el esfuerzo de nuestros agricultores».

Por su parte, Juan Jesús Lara, presidente del Comité de Tomate de Fepex, puso sobre la mesa los desafíos a los que se enfrenta el tomate. «El sector del tomate atraviesa una etapa compleja, marcada por una significativa transformación en la última década. En este periodo, las exportaciones españolas de tomate han disminuido aproximadamente un 50%, mientras que países terceros, como Marruecos, han incrementado sus exportaciones en una proporción similar. Esta evolución ha supuesto una pérdida de cuota de mercado para España, que ha sido absorbida por competidores externos. Ante este escenario, desde el Comité de Tomate de Fepex estamos impulsando medidas de carácter proteccionista que salvaguarden nuestra producción nacional. Es fundamental preservar la soberanía alimentaria, especialmente en un producto estratégico como el tomate, que representa el 25% del volumen total de frutas y hortalizas en la cesta de la compra. Por tanto, su protección debe ser una prioridad, y aunque en los últimos años hemos trabajado en la diferenciación comercial frente a otros orígenes, consideramos imprescindible contar con el respaldo del Parlamento Europeo para reforzar nuestra soberanía alimentaria y garantizar la viabilidad de nuestras producciones».