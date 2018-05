El XXXVII Concurso de piano Marisa Montiel brilla por el alto nivel de los participantes Los dos primeros premios de concertistas noveles fueron ex-aequo para Germán García, Blai Mañer, Raúl Alejandro Canosa y Carlos Marín JÉSSICA SOTO LINARES Domingo, 20 mayo 2018, 03:50

Ayer se clausuró el XXXVII Concurso de Piano 'Ciudad de Linares' Marisa Montiel en la Casa-Museo 'Andrés Segovia'. Durante varios días, los participantes han tenido que demostrar su habilidad interpretando diferentes piezas al piano en las fases que se han celebrado en el propio espacio museístico y también en el Conservatorio Profesional de Música 'Andrés Segovia'.

Tras la deliberación del jurado, el primer premio en la categoría infantil fue para Iván Carpintero, mientras que el segundo recayó en Dasha Rosinskij. En la categoría juvenil, el premio a la Musicalidad, otorgado por Marisa Montiel, se lo llevó Manuel Alonso-Bartol que, además también obtuvo el primer premio en este nivel y el premio Rafael Orozco al mejor intérprete de Música Española. El segundo premio fue para Juan Mas. Estuvo más que reñido el fallo del jurado en el nivel de concertistas noveles. Así, Carlos Marín se hizo con el premio a la Musicalidad que concede la pianista linarense. El premio Rafael Orozco fue para Raúl Alejandro Canosa.

El primer premio fue ex-aequo para Raúl Alejandro Canosa y Carlos Marín. El segundo, también ex-aequo, se lo llevaron Germán García y Blai Mañer. Marisa Montiel explicó por qué este año ambos premios han sido compartidos. «En la categoría de concertistas noveles dejamos cuatro para la final y han sido tan excepcionales que, incluso, tocaron mejor que el primer día y no teníamos cuatro premios, sino solo dos. Con lo cual lo que hemos tenido que hacer es darlos los premios ex-aequo porque no había forma de ponernos de acuerdo», destacó Montiel. Este alto nivel también lo han percibido en los dos niveles restantes. «El concurso ha ido muy bien e, incluso, mejor diría yo que los últimos años. Ha habido un nivel tan sumamente alto y es que, por ejemplo, el primero de los infantiles el chico es una fiera tocando y el primero de los juveniles tiene 18 años pero se puede decir que podía haber concursado perfectísimamente en la categoría de los concertistas noveles, tiene unas facultades impresionantes y se puede decir que ya es profesional con 18 años solo», subrayó Montiel.

Prestigio nacional

Al ser un concurso con tanta solera y que se celebra, en parte, en la Casa-Museo de un músico de la talla de Andrés Segovia, estos son alicientes que no pasan desapercibidos para los chicos, además de por el prestigio que atesora. «Vienen músicos de toda España y este año, además, de sitios y de provincias que no habían venido antes. Los chicos se conocen, hablan entre ellos y saben los concursos en los que hay más manga ancha y los que no. Nosotros no nos comprometemos con nadie que es la fama que tiene este concurso y el que vale, vale y es a ese músico al que se le da, venga de donde venga y sea alumno de quien sea. Linares ha estado estos días muy animado con ellos», añadió Montiel.

La linarense ha bajado el ritmo de trabajo pero continúa dando conferencias y formando parte del jurado de varios concursos.