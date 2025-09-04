Vivencias emocionales para vincular al turista a Cazorla El Ayuntamiento pone en marcha uno de los proyectos incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística

El Ayuntamiento de Cazorla ha puesto en marcha uno de los proyectos incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística, con el objetivo de impulsar un modelo de turismo «más competitivo, sostenible y experiencial en el municipio».

Se celebró la primera jornada del curso de iniciación en la creación de experiencias turísticas, dirigida a empresarios y profesionales del sector. En la sesión se ofreció una primera aproximación al proceso de creación de experiencias, explicando cómo los productos turísticos pueden transformarse en vivencias que vinculen emocionalmente al visitante, abordando desde la segmentación del mercado y la elección de la temática, hasta el 'storytelling', la interacción con mediadores, la generación de emociones, la fijación de precios y la comercialización.

De forma paralela, una consultora especializada está realizando un estudio sobre los productos turísticos existentes en el municipio, muchos de ellos aún inexplorados, que se pondrán a disposición de las empresas locales, según indican desde el Ayuntamiento.

El resultado será un catálogo de experiencias turísticas, que servirá de herramienta «para enriquecer la oferta del destino y crear nuevas oportunidades de negocio» en ámbitos como la gastronomía, el oleoturismo o el astroturismo.

La concejala de Turismo, Nuria Serrano, ha señalado que «queremos que Cazorla siga siendo un referente turístico, pero desde una perspectiva sostenible e innovadora, por lo que este plan permitirá a las empresas locales crecer y al mismo tiempo ofrecer al visitante una experiencia única». En esta línea, ha detallado que «no hablamos solo de atraer turistas, sino de darles motivos para quedarse más tiempo y volver».

Autenticidad e innovación

Serrano, ha manifestado que «nuestro patrimonio natural y cultural es enorme, y con este catálogo de experiencias queremos abrir nuevas puertas a sectores como la gastronomía, la naturaleza o la observación de estrellas, que pueden ser una fuente de riqueza y empleo para nuestros vecinos».

Al hilo, ha subrayado que «Cazorla tiene que ser sinónimo de sostenibilidad, de autenticidad y de innovación, por lo que este proyecto es un paso clave para que quienes nos visiten no solo vean nuestro municipio, sino que lo vivan y lo sientan en primera persona».

Este proyecto está enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Cazorla, que a su vez forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado con fondos europeos NextGeneration y dotado con una inversión global de 2,6 millones de euros para la localidad.