«Visceral y profundamente humana», Lita Cabellut expone en Baeza La exposición 'Ver(de) mar de ver(de) tierra' de la artista internacional estará abierto al público en la Galería Renace

E. López Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:24 Comenta Compartir

Las quince ciudades Patrimonio de la Humanidad en España celebran simultáneamente la Noche del Patrimonio este 13 de septiembre y, por ello, Baeza lo hace con la exposición 'Ver(de) mar de ver(de) tierra' de la artista internacional Lita Cabellut, que estará abierto al público en la Galería Renace.

Entre las doce obras creadas ad hoc por la artista para este proyecto inédito, la muestra se completa con la exhibición de la pieza 'Tito', que se podrá admirar en el interior del Templo de Aoveland.

La obra se integra así en un proyecto comisariado por Eloy Martínez de la Pera, impulsado por la Galería RENACE y el Ayuntamiento de Baeza, y enmarcado en la Noche del Patrimonio, que celebran de manera simultánea las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

Ampliar Ayto Baeza

De este modo, Aoveland se convierte en una extensión natural de la galería Renace, reforzando su papel como espacio abierto a la cultura y al diálogo entre el arte contemporáneo y el universo del olivar. La obra podrá contemplarse durante los dos meses de duración de la muestra, «consolidando la apuesta de Grupo Oleícola Jaén por situar a Baeza como un epicentro cultural y oleoturístico de referencia», explica la organización en un comunicado.

Sobre la artista

Nacida en Sariñena (Huesca) y residente en La Haya (Países Bajos), Lita Cabellut es hoy una de las artistas españolas más reconocidas a nivel internacional. Su obra, «visceral y profundamente humana», se despliega en múltiples disciplinas: pintura, escultura, fotografía, videoarte, performance, escenografía, poesía o diseño de vestuario.

Con exposiciones en ciudades como Nueva York, Dubái, Singapur, Hong Kong, Londres, Venecia o Seúl, y con galardones como el de Artista del Año en Países Bajos, la Encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica o el título de Doctora Honoris Causa por la Universidad de Barcelona, Cabellut es un referente del arte contemporáneo global.

Su reciente paso por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) con 'Goya x Lita Cabellut. Los Disparates. Mísera humanidad la culpa es tuya' y la retrospectiva 'Vida Desgarrando Arte' en la Fundación Bancaja de Valencia reafirman la magnitud de su trayectoria, que ahora dialoga por primera vez con la provincia de Jaén a través de la Galería Renace Art.

La inclusión de la obra 'Tito' en Aoveland constituye «un hecho histórico» para la ciudad de Baeza y para la provincia de Jaén, al situar al olivar y a su cultura en diálogo directo con la creación contemporánea de una artista de talla internacional.