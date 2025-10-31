La UNED, la «universidad pública más importante del país», inicia su curso
La profesora Margarita Ortiz-Tallo fue la encargada de impartir la lección inaugural
E. L.
Viernes, 31 de octubre 2025, 16:15
El Centro Asociado 'Andrés de Vandelvira' de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Jaén inauguró el curso académico 2025/2026, y la ... profesora e investigadora en Psicopatología Clínica en la Universidad de Málaga Margarita Ortiz-Tallo fue la encargada de impartir la lección inaugural titulada 'El arte de florecer tras una tormenta psicológica'.
El presidente de la Diputación, Paco Reyes, intervino en el acto y declaró que «es una institución imprescindible a nivel educativo, cultural y social». Además de destacar su «fuerte implantación en la provincia, la calidad de su oferta formativa y de su profesorado o su continuo proceso de adaptación a las necesidades del alumnado», según ha detallado la institución provincial en una nota.
Por ello, ha enfatizado que «en la Diputación Provincial lo tenemos claro desde el minuto uno, si la UNED no existiera habría que inventarla por sus características formativas, su presencia en todo el territorio provincial y especialmente porque da la oportunidad de mejorar sus estudios o adquirir formación universitaria a aquellas personas que por distintas circunstancias no lo pudieron hacer cuando eran jóvenes o ahora quieren hacerlo compatible con su vida laboral y familiar».
Por todo eso, «la Administración provincial es la principal patrocinadora de esta entidad y vamos a seguir haciéndolo», ha remarcado Reyes, quien ha puesto en valor «no solo lo que supone desde el punto de vista formativo, sino también lo que aporta a la vida cultural y social porque no hay proyecto, conferencia, congreso o encuentro, da igual el tema que se aborde, en el que no esté la UNED».
Educación de calidad
En esta línea, ha insistido en que «siempre disponemos de la UNED, que se ha convertido en un instrumento imprescindible para la provincia». Por esta razón, Reyes ha añadido que la Diputación jienense «la apoya en nuestra línea de apostar por la educación pública de calidad, da igual en el nivel que sea, Primaria, Secundaria o en este caso, en el que hablamos de la Universidad pública más importante que hay en España, ya que cuenta con el mayor número de estudiantes».
Junto al presidente de la Diputación de Jaén, también han tomado parte en este acto el rector de la UNED, Ricardo Marial; la diputada de Cultura y Deportes y segunda teniente de alcalde de Jaén, África Colomo; el director del Centro Asociado 'Andrés de Vandelvira' de la UNED en Jaén, Vicente Ruiz; el secretario del mismo, Juan José Magaña.
