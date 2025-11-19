La UNED presenta una nueva obra sobre uno de los personajes más ilustres de Úbeda

Vuelve Francisco de los Cobos a Úbeda. En un salón de actos repleto de público, en Úbeda, la UNED ha presentado el libro 'La primera ... vuelta al mundo y Francisco de los Cobos, secretario de un imperio universal y ultramarino', una obra que se erige como resultado del Congreso Internacional que organizó la institución universitaria en 2022 en la ciudad patrimonial, y que ha sido financiado por la Diputación y Caja Rural de Jaén, entre otras entidades.

En el acto tomaron parte el director de la UNED en Jaén y coordinador de la obra, Vicente Ruiz; el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes; la alcaldesa de Úbeda, Toni Olivares, y el catedrático y coordinador del congreso, Carlos Martínez Shaw. Éste último confesó sentirse «muy vinculado a Úbeda por muchos motivos». «Estoy muy contento de estar aquí y presentar este libro es una tarea de lo más grata, porque el libro es una preciosidad, muy interesante desde el punto de vista científico y para la ciudad por el realce que le da la figura de Francisco de los Cobos», dijo.

El libro está compuesto por dieciséis capítulos que recogen las ponencias y comunicaciones que participaron en el evento, de autores como Sergio Ramiro, José Manuel Almansa, José Miguel Gámez o Adela Tarifa. Éstos dos últimos estuvieron junto a Vicente Ruiz y Carlos Martínez Shaw en la mesa inaugural.

Aprompsi

En palabras de Ruiz: «Este libro cumple un triple compromiso, el mismo que cumple la UNED con la provincia; un compromiso académico porque es el resultado de un congreso que se hizo hace tres años donde vinieron las personalidades más importantes para rescatar y redescubrir la figura de Francisco de los Cobos y analizar un momento clave de nuestra historia; un compromiso cultural porque divulgamos la figura de este insigne ubetense que fue secretario de estado del emperador, y una de las personas más influyentes en el siglo XVI; y un compromiso social que tiene la UNED, con una sensibilidad especial con las personas con discapacidad, por lo que hemos decidido que lo recaudado sea para la asociación Aprompsi».

Por su parte, el presidente de la Diputación recordó que «esta publicación es fruto de un congreso en el que tuvieron la oportunidad de participar y que demuestra el resultado y las conclusiones sobre la figura de un personaje clave en una parte de la historia más brillante de nuestro país, una provincia como Jaén y una ciudad como Úbeda». «Aplaudimos el trabajo que hace la UNED, y vamos a seguir apoyando la importancia de una educación inclusiva que llega a todos los rincones», añadió.

Finalmente, la alcaldesa Toni Olivares destacó que «se trata de la presentación de un libro que proviene de uno de los congresos más importantes que hasta la fecha ha organizado la UNED, el Centro de Estudios del Renacimiento y la Diputación, y que hoy a raíz de ese congreso se publica este libro que va a quedar para la historia que trata sobre esa primera vuelta al mundo, pero también sobre la figura de Francisco de los Cobos«. »Esta publicación queda para quien quiera conocer en profundidad esta figura que tan importante fue para nuestro país, pero también para la ciudad de Úbeda», añadió.