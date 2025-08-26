«La última edición de la feria de Martos ha sido la más segura de la historia»

C. C. Martes, 26 de agosto 2025, 14:57 Comenta Compartir

«Una feria cargada de éxito, respaldada por un gran trabajo en equipo, una feria en la que han destacado la participación y la buena acogida de las actividades propuestas». Estas palabras resumen el balance realizado por la concejala de Festejos, Ana Matilde Expósito, de la Feria y Fiestas de San Bartolomé. La edil compareció junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Cortés, para dar cuenta de todo lo sucedido en los festejos. Ambos aseguraron con orgullo que ha sido la feria más segura de su historia.

Desde el día 6 de agosto, fecha en la que comenzó el calendario de actos con la preferia, hasta el 24 se han desarrollado unas cincuenta actividades que han contado con el respaldo de la ciudadanía marteña y visitantes.

Ana Matilde Expósito enumeró algunos de los actos que más destacados, entre ellos, el pregón de la Caseta del Santo Entierro, que ha dejado el listón muy alto para los próximos pregoneros. De la misma firma forma, también ha reseñado la gran acogida de los conciertos, que comenzaron con la Orquesta Tentación para continuar con Juan Magán, 'Los Aslándticos' y El Arrebato. La concejala también resaltó la cena de los mayores, que contó con más de quinientos asistentes: «Es uno de los eventos que preparamos con más cariño».

Por otro lado, puso en valor alguno de los rasgos de los festejos, ya que se han tenido en cuenta varios aspectos como la inclusividad, la seguridad y el crear una feria para personas de todos los gustos y edades. Y avanzaron que, desde ya, se empieza a trabajar en la próxima feria de San Bartolomé. «Afortunadamente en esta feria solo hemos recibido comentarios muy buenos por la inmensa mayoría de la ciudadanía. Pienso que el Ayuntamiento puede poner esfuerzo y dinero, pero, en realidad, quien hace grande una fiesta somos las personas viviéndola, sintiéndola y tirándonos a la calle, como ha sucedido«.

Comportamiento de la ciudadanía

Por último, agradeció a la plantilla municipal, colaboradores y equipo de Gobierno su buen hacer tanto los días previos como durante la celebración de los festejos. También puso en valor el buen comportamiento de la ciudadanía.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana resaltó la seguridad durante los festejos: «Ha sido la feria más segura de la historia. El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo económico importante para reforzar los servicios. No ha habido problemas». De la misma manera, agradeció y felicitó la labor de Policía Local, Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil.

Por otro lado, subrayó el buen resultado de la iniciativa municipal de solicitar al Consorcio Metropolitano de Jaén el incremento del servicio, ya que gracias a esta gestión llegaron de fuera más de quinientas personas al día.