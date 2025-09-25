Úbeda reúne a prestigiosos expertos en olivicultura sostenible y producción de aceite de oliva

C. C. JAÉN Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:59 Comenta Compartir

Úbeda acoge durante jueves y viernes la Conferencia Internacional sobre Sostenibilidad en el Cultivo del Olivo (ICSOC 2025), que reúne a prestigiosos expertos nacionales e internacionales en olivicultura sostenible y producción de aceite de oliva. El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, destaca la relevancia de que la provincia albergue este foro de carácter internacional, «que persigue impulsar una producción sostenible de aceite de oliva, desde un enfoque integral y disciplinar».

En este sentido, durante sus dos días de celebración, este encuentro va a reunir a algunos de los principales expertos en esta materia, para hablar de la salud del suelo y de los procesos de degradación terrestre; de la gestión eficiente de los recursos hídricos; de la eficiencia energética; del aprovechamiento de los subproductos, como el alperujo o el orujillo; del desarrollo de medidas para el control de plagas; de la conservación de la biodiversidad; y de las estrategias para llegar más y mejor a los diferentes mercados mundiales, entre otros aspectos.

«Se trata de líneas de actuación encaminadas, por un lado, a mejorar la calidad del aceite de oliva. Y, por otra parte, a conjugar la biodiversidad y la rentabilidad, la preservación medioambiental con la sostenibilidad económica. No se debe olvidar que las explotaciones agrarias tienen que ser rentables y, a la vez, deben adaptarse a un escenario más exigente con el respeto ambiental, marcado en la Política Agraria Común (PAC), y a una creciente aridificación derivada del cambio climático. También es necesario introducir unas cuestiones que son fundamentales, como son garantizar la seguridad alimentaria y las crecientes demandas del mercado», declara Nicolás Ruiz.

En opinión del rector, congresos como este ayudan a conformar modelos productivos mucho más respetuosos ambientalmente y, al mismo tiempo, más sostenibles desde el punto de vista económico y social. «La Universidad de Jaén asume, por responsabilidad y, sobre todo, por convicción, liderar este tipo de iniciativas, porque están enfocadas a fomentar el estudio y la investigación en cualquier ámbito que afecte a nuestro olivar, que es cultura, que es tradición, que es economía y que es empleo.

Sobre ICSOC 2025

ICSOC 2025, cuyo director del Comité Científico es el profesor de Ecología de la Universidad de Jaén Antonio Manzaneda, está organizado por el INUO de la UJA y cuenta con la colaboración del Consejo Social de la UJA, el Consejo Oleícola Internacional (COI), la Diputación Provincial de Jaén, la Fundación Caja Rural de Jaén, el Ayuntamiento de Úbeda, Deoleo, Carboliva, la Oleoteca de Córdoba y Hermes Comunicación.

Entre los temas que se van a tratar durante los dos días de celebración, se incluyen: la salud del suelo y los procesos de degradación terrestre; la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados; las estrategias de control de plagas; los efectos del cambio climático y las respuestas al estrés abiótico; la gestión eficiente de los recursos hídricos; la optimización de los procesos de producción y mejora de la calidad del aceite, así como la eficiencia energética, la gestión del carbono y el aprovechamiento de subproductos. El programa de la Conferencia incluye mesas redondas temáticas, sesiones de cata de aceites de oliva y diversas actividades sociales, todas orientadas a promover el intercambio académico y la colaboración entre los participantes.

Además, en el marco de este congreso se entregará los premios del II Concurso Intencional Soil O-Live: Salud del Suelo y Calidad (The Soil Health & Olive Oil Quality Awards 2025). Los ganadores han sido tres aceites de la provincia de Córdoba y un suelo de la provincia de Jaén.