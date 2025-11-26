TurJaén reúne a más de 60 empresarios en Baeza para definir estrategias

Puesta en común para plantear necesidades y definir estrategias. Más de 60 empresarios turísticos de la provincia de Jaén participaron este miércoles en el encuentro ... organizado por TurJaén, la Asociación de empresas de alojamientos, camping, servicios turísticos y culturales, turismo activo y ocio de la provincia.

En esta jornada, que tuvo lugar en Baeza, se puso de relieve la necesidad de reforzar la promoción turística de la provincia y de escuchar más a los empresarios en la toma de decisiones. En este sentido, se anunció la creación de una mesa de trabajo a tres bandas entre la Diputación, la Universidad de Jaén y el propio sector, cuya primera reunión está prevista antes de Navidad, tal y como indicó el presidente de TurJaén, Carlos Guirao, en declaraciones a IDEAL.

La promoción y comercialización fue uno de los puntos del día junto con los desafíos que enfrenta el sector turístico provincial, la legislación que afecta a la actividad empresarial y el posicionamiento de Jaén como destino turístico.

Al margen de la falta de infraestructuras y las dificultades de conexión ferroviaria con la capital, salieron a relucir cuestiones como la escasez de profesionales en hostelería y la necesidad de evaluar el retorno de las inversiones en promoción turística, especialmente en ferias y campañas realizadas fuera de la provincia y en el extranjero.

«Han sido varias las problemáticas que nos han trasladado y así se lo haremos llegar a la Administración y a la Universidad», dijo Guirao, quien resaltó como punto fuerte la «unión» que muestra el sector en Jaén: «Tiene muchas ganas de aportar, sumar y poner en valor la provincia».

De cara a la temporada navideña las expectativas son buenas, aunque siempre hay incertidumbre por la tendencia de las reservas de última hora. A pesar de la ligera caída registrada en verano, esperan cerrar el año con cifras similares o superiores a las de 2024.

La jornada de trabajo se completó con un almuerzo y un homenaje a los asociados de TurJaén ausentes.