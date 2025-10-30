Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Tazones de ánimas para recoger limosnas y donativos. Ayto. Villanueva del Arzobispo

Tradiciones de los Santos en Jaén: voluntarios de ánimas y gachas en las cerraduras

En pueblos como Villanueva del Arzobispo y Jódar se mantienen costumbres en torno a esta solemnidad

Ascensión Cubillo

Jaén

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Los cementerios se llenan de gente estos días con motivo de la solemnidad de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, unas jornadas en las ... que se recuerda a los familiares que ya no están con nosotros. Por eso es habitual ver cómo se adecentan tumbas y se les pone flores y velas para honrar su memoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Maracena se 'rebela' como barrio de Granada
  2. 2 Un plan afianzará al comercio local con las nuevas tendencias de consumo
  3. 3 Roban ropa de marca de un camión accidentado en la A-44 en Mengíbar
  4. 4 Cancelado un tren con salida de Jaén en dirección a Cádiz
  5. 5 Un camión se sale de la vía en la A-316 de Jaén
  6. 6 El Hospital Universitario de Jaén atiende a más de 500 pacientes en la Unidad de Ictus
  7. 7 Jaén Merece Más decide por unanimidad presentarse a las elecciones andaluzas
  8. 8 Un juzgado dicta una orden de detención contra el propietario y un consejero del Oviedo
  9. 9 El edil de JM Luis García pide cien millones al consejero de Industria
  10. 10 Los presupuestos para 2026 incluyen diez millones para las «soluciones hidráulicas» de la Ciudad Sanitaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Tradiciones de los Santos en Jaén: voluntarios de ánimas y gachas en las cerraduras

Tradiciones de los Santos en Jaén: voluntarios de ánimas y gachas en las cerraduras