Torreperogil se queda sin tres unidades en el IES Gil de Zático El PSOE critica el «recorte» y apunta que las unidades suprimidas corresponden a segundo, tercero y cuarto de la ESO

E. L. Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:30

El PSOE de Jaén critica que la Junta de Andalucía «ha recortado tres unidades» del IES Gil de Zático, de Torreperogil, en lo que supone «un nuevo mazazo de Moreno Bonilla a la educación pública».

En una nota, el secretario general de la agrupación local socialista, Juan Francisco Torres, ha expresado su «rechazo frontal» a esta decisión «injusta del PP» y ha trasladado su total apoyo a las reivindicaciones de la ampa de este centro educativo.

«La Junta deteriora la enseñanza pública en Torreperogil eliminando aulas y metiendo a más de 30 alumnos y alumnas por clase, lo que vulnera claramente la normativa y por lo que no nos vamos a quedar cruzados de brazos», ha asegurado.

Torres ha explicado que las unidades suprimidas corresponden a segundo, tercero y cuarto de la ESO, «a pesar de que en el periodo de matriculación se presentaron entre 62 y 64 solicitudes por clase». Así, con la eliminación de estas tres unidades, «quedarán seis aulas con 31 y 32 alumnos».

«Es evidente que hay margen para mantener tres aulas en cada línea con más de 20 alumnos, con lo que se cumpliría la normativa al tiempo que se reduciría la ratio mejorando la calidad de la enseñanza. En vez de ir por esta dirección, Juanma Moreno coge la contraria y perjudica una vez más a la educación pública», ha lamentado.

Marcha atrás

Por ello, ha exigido a la Consejería de Desarrollo Educativo que reconsidere su decisión y «dé marcha atrás en esta nueva agresión a un instituto público».

«La Junta tiene que escuchar a la comunidad educativa y atender una reivindicación que es absolutamente justa y sensata», ha subrayado el dirigente socialista.