Los supermercados de Jaén viven el caos del apagón: «Solo podemos vender pan»

Jesús Jiménez Úbeda Lunes, 28 de abril 2025, 15:06

Caos en un supermercado céntrico de la ciudad de Jaén (Úbeda) donde los clientes no han podido comprar más que pan. El motivo es que al no funcionar las cajas no se pueden leer los códigos de barras, y por tanto la empresa no puede registrar la venta.

Los únicos productos que sí se pueden comprar es el pan y la bollería, porque los propios trabajadores introducen el código manual. En el establecimiento comenzaban a formarse colas, mientras unos padres pedían que les dejaran comprar potitos para su hijo.

