El subdelegado llama «a la calma» tras la muerte de un vecino por arma blanca en Lopera

C. C. Lopera Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:25

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, hizo un llamamiento «a la calma» tras la muerte por arma blanca de un vecino de Lopera el pasado domingo, 10 de agosto, en un suceso que está en investigación y sobre el que «se mantienen abiertas varias líneas de investigación».

Fernández copresidió este miércoles la junta local de seguridad en Lopera, junto a la alcaldesa del municipio, Carmen Torres. La reunión, que tuvo carácter extraordinario, contó con la presencia de mandos de la Guardia Civil en la provincia, así como de representantes de la Policía Local, Unidad de Policía adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía y miembros de la Corporación municipal.

Fernández defendió el trabajo «rápido, eficaz y riguroso» de la Guardia Civil en coordinación con la Policía Local. «Desde un primer momento ha habido muy buena comunicación con el Ayuntamiento y, por ello, hubo un contacto permanente con los responsables de la Comandancia y con la propia alcaldesa del municipio», indicó el subdelegado, quien subrayó que «se continua investigando» la muerte de este vecino, de 37 años.

Minutos antes de las 00:30 horas del pasado domingo, una llamada telefónica pedía ayuda al 112 para asistir a una persona que se encontraba desangrándose por heridas de arma blanca en un domicilio de la avenida de San Isidro, en Lopera. Cuando llegaron los servicios sanitarios solo pudieron certificar la muerte. Hasta el momento, no se ha producido ninguna detención relacionada con este suceso.

Dispositivo para feria

Por otro lado, la junta local de seguridad ha establecido un dispositivo especial para reforzar la coordinación en materia de seguridad, con motivo de la Feria de los Cristos de Vera Cruz y de Humilladero, que se celebrará este año del 23 al 26 de agosto en el municipio.

Durante los días de fiesta, la Guardia Civil apoyará a Policía Local participando con sus unidades ordinarias de Seguridad Ciudadana. Además, se ha diseñado un operativo de seguridad, en colaboración con la Policía Local, «con la cobertura de agentes necesaria para garantizar la seguridad ciudadana durante los días de fiesta», tal y como informó el subdelegado.

«La prioridad para esos días es que esta festividad siga siendo ejemplo de convivencia y cordialidad entre vecinos y forasteros, sin que la diversión sea sinónimo de alteración del orden público», dijo Fernández. De igual modo, apeló a la necesidad de mantener «un comportamiento cívico» y colaborar en todo momento con los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para que la fiestas se desarrollen con normalidad.

Estadísticas

Por último, en la junta local de seguridad se analizaron las estadísticas en materia de seguridad de la localidad: los datos de delincuencia en Lopera han descendido, siendo los delitos contra el patrimonio los que resaltan sobre el resto, con una disminución del 22,72%. Este tipo de delitos se refiere a los robos con fuerza, delitos de robo con violencia o intimidación, delitos de hurto, delitos de hurto en interior vehículo, entre otros.

Asimismo, el representante del Ejecutivo aplaudió la labor de la Guardia Civil ya que la tasa de esclarecimiento del total de delitos del periodo actual en Lopera es de 65,1%, frente al 51,2% del mismo periodo año 2024, habiendo aumentado un 27,1%.

Fernández enfatizó la importancia de que «la ciudadanía colabore con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, proporcionando cualquier información útil para el desarrollo de labores preventivas y denunciando los hechos delictivos de los que tengan conocimiento».