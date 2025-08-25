La solidaridad impulsa la donación de plasma y sangre en el Hospital

Irene Moral Lunes, 25 de agosto 2025, 20:54 Comenta Compartir

El Hospital Universitario San Agustín cerró 2024 con un balance positivo en materia de donación: consiguió 223 donaciones específicas de plasma, captó 25 nuevos donantes y transfundió 2.300 bolsas de concentrado de hematíes, fundamentales para intervenciones quirúrgicas y diferentes tratamientos.

El plasma, componente de la sangre que concentra proteínas de defensa y factores de coagulación, se ha convertido en un recurso cada vez más demandado a medida que avanzan nuevas terapias médicas. Su obtención se realiza a través de la plasmaféresis, un procedimiento seguro e indoloro que dura entre 45 y 75 minutos, en el que una máquina separa el plasma y devuelve al donante el resto de componentes sanguíneos.

A diferencia de la donación de sangre total, este método permite obtener mayor cantidad de plasma por sesión, con una recuperación prácticamente inmediata, lo que facilita donar con más frecuencia.

Gran necesidad

La jefa del Servicio de Hematología-Hemoterapia del hospital, la doctora Carmen Avellaneda, subrayó que «las necesidades de plasma son muy elevadas, siendo el producto sanguíneo más deficitario en España». Del mismo modo, recordó que este déficit se debe no solo al consumo hospitalario en transfusiones de pacientes con graves quemaduras, alteraciones de coagulación, enfermedades hepáticas o grandes hemorragias, sino también al uso del plasma en la industria farmacéutica.

Según explicó, «además del gran consumo hospitalario en transfusiones (…) la industria farmacéutica elabora muchos productos a partir del plasma (gamma-globulinas, albúmina o factor VIII) que son imprescindibles en el tratamiento de pacientes con inmunodeficiencias primarias, hemofilia, angioedema hereditario, enfermedad de Von Willebrand, polineuropatías y algunos tipos de cáncer». Avellaneda insistió en que «los medicamentos derivados de plasma, por tanto, son esenciales para mantener una vida normal para miles de personas con enfermedades raras y crónicas». «De ahí que se promueva la concienciación también en este tipo de donaciones», añadió.

Extracciones

Junto a las donaciones de plasma, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén mantiene una intensa actividad en la captación de sangre. Los centros de salud, consultorios y el propio Hospital Universitario San Agustín organizan campañas periódicas coordinadas con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Jaén.

La llegada del verano supone un desafío adicional, ya que las reservas de sangre descienden alrededor de un 20% respecto al resto del año. Por ello, los profesionales del área sanitaria recuerdan que la asistencia no se detiene y que la época estival puede generar incluso más urgencias que requieren transfusiones. En Andalucía, la necesidad es constante: entre 1.500 y 2.000 donaciones diarias para asegurar las reservas que permiten atender a pacientes oncológicos, cirugías programadas, partos y emergencias. La sangre, al no poder fabricarse, depende exclusivamente de la solidaridad ciudadana.

Para informarse sobre los puntos y horarios de donación, los ciudadanos pueden consultar las páginas web de los centros de transfusión de Andalucía, la aplicación Dona Sangre Andalucía o las redes sociales del Área Sanitaria Norte de Jaén.