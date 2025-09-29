Siete asociaciones comerciales de Jaén reciben ayudas para mejorar su competitividad La Junta destina más de 139.000 euros en total a beneficiarios de Martos, Úbeda, Baeza, Linares, Alcalá y la capital

A. C. Jaén Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:23

La Junta de Andalucía ha destinado 139.190,98 euros a siete asociaciones comerciales de la provincia de Jaén para impulsar la cooperación y la mejora de la competitividad del sector. La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, lo explicó así este lunes en Martos, donde visitó la Asociación Empresarial Marteña (ASEM) junto con el alcalde del municipio, Emilio Torres y la presidenta del citado colectivo, Ana Belén Molina.

Esta organización sin ánimo de lucro con tres décadas de trayectoria «lucha por los empresarios marteños, por su unión y armonía como base para consolidar un tejido productivo comarcal fuerte y competitivo», indicó la delegada. Mata Soria puso en valor la solidez de ASEM, «donde tienen cabida todas las empresas marteñas, sea cual sea su actividad y dimensión, y en una comarca con un crucial y sólido tejido empresarial».

La delegada insistió en «el buen hacer de esta entidad en pro de asesorar, informar y defender los intereses de sus asociados, impulsar su desarrollo y ayudar en la resolución de sus obstáculos». «Cerca de 400 socios avalan su compromiso con las empresas, apostando por la incorporación de las TIC como una pieza esencial para el avance del sector, generando ideas, aportando creatividad para que el gremio se sume al mundo digital», dijo Ana Mata a la vez que resaltó «su férreo compromiso con el impulso del emprendimiento local».

ASEM orienta sus esfuerzos también en constituirse como Centro Comercial Abierto (CCA), una figura oficial que acredita la Junta de Andalucía para impulsar y fortalecer al pequeño comercio. La provincia cuenta actualmente con cinco CCA: Úbeda, Jaén, Baeza, Linares y Andújar.

En concreto, ASEM ha percibido 19.162,73 euros en esta convocatoria de ayudas de la Junta para diversas intervenciones: de modernización digital, de dinamización del comercio, de fidelización de la clientela, además de actividades formativas.

Otros beneficiarios

El resto de los beneficiarios de esta convocatoria han sido: los Centros Comerciales Abiertos de Alciser (Úbeda), Las Palmeras (Jaén), ABISC (Baeza), y de ACIL (Linares), además de tres entidades, una de ellas es ASEM, la Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios (Jaén), y la Unión de Empresarios de Alcalá la Real.

Sobre las ayudas al asociacionismo comercial, Mata Soria detalló que pretenden mejorar la competitividad del comercio minorista respaldando económicamente actuaciones de promoción y dinamización, que llevan a cabo las asociaciones del sector.

Estos incentivos se articulan mediante tres líneas de actuación: la primera va destinada a promover el asociacionismo entre las empresas comerciales con carácter general; la segunda está centrada en acciones de dinamización del comercio, tanto en espacios comerciales abiertos, como en mercados ambulantes y mercados de abastos; y la tercera respalda iniciativas de fomento en el ámbito de la artesanía.