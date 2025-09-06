El segundo Festival del Casco Antiguo de Martos, con seña de identidad propia El objetivo es superar las más de tres mil personas que se acercaron a disfrutar de alguna de las actividades el año pasado

El segundo Festival del Casco Antiguo de Martos se celebrará el próximo 13 de septiembre con una programación que llenará el corazón de la ciudad de cultura, música, propuestas turísticas y gastronomía, entre otros. Eso sí, todo marcado con el sello de identidad marteño, ya que llega de la mano de asociaciones, grupos y colectivos de la ciudad.

Todos los detalles han sido dados a conocer por la concejala de Cultura y Turismo, Elena Molina; la diputada de Fondos Europeos, Lourdes Martínez; Carmen Mª Melero Mata, presidenta de la Cofradía de La Soledad; Jesús Albín, de Surrealistas; Jesús Sánchez, de Rocktelera; Carlos Cañada, de 12 Palmas y Nerea Izquierdo, artesana.

«Hemos trabajado en esta cita durante los últimos meses. Vamos a tener una jornada cargada de actividades y propuestas en las que Martos es la protagonista como escenario, ya que se lleva a cabo en el corazón de nuestra ciudad, en el casco antiguo», afirma la concejala de Cultura y Turismo, que subraya que se trata de una cita hecha por marteños y marteñas: «Precisamente, esa es la seña de identidad que queremos darle al Festival, que Martos sea su protagonista en todos los ámbitos».

En la pasada edición fueron más de tres mil personas las que se acercaron a disfrutar de alguna de las actividades y el objetivo para este año es superar esa cifra. «Esperamos que este año sean muchas más las que se encuentren con lo mejor de nuestra ciudad en un entorno envidiable», explica Elena Molina.

Por su parte, la diputada de Fondos Europeos ha remarcado el firme compromiso de la Administración Provincial con el fomento y promoción del turismo. «Aprovechamos todos los recursos que nos ofrece la provincia, que no son pocos, y uno de ellos pues es nuestro rico patrimonio. El Festival del Casco Antiguo de Martos se enmarca en la Ruta de los Castillos y Batallas», explica.

Numerosas actividades

La programación cuenta con actividades para todos los gustos, ya que incluye, entre otros, visitas guiadas, un mercado de artesanía, juegos tradicionales, un paseo a la luz de la velas y los espectáculos de 'El hombre Orquesta', 'Surrealistas' y Rocktelera. Además, habrá un DJ de vinilos. Como el año pasado, habrá autobuses gratuitos.

En definitiva, es una cita para gozarla y conocer y disfrutar de todo lo que el casco antiguo puede ofrecer.