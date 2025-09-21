La romería de la Virgen de Zocueca de Bailén, adelantada una semana, reúne a miles de devotos

Las celebraciones marianas en Bailén llegan a su fin, este año adelantadas al tercer domingo de septiembre debido a los preparativos de la cofradía de ... la Virgen de Zocueca que va a procesionar el 4 de octubre en la capital en la Magna. Con la romería de este sábado se pone cierre a los actos de devoción mariana que se han desarrollado durante estas semanas, con novenas, conferencias y la romería chica en honor a la patrona de Bailén, la Virgen de Zocueca Coronada. En esta fecha, gran parte de los vecinos se desplaza a pie en romería hasta la aldea de Zocueca, situada a unos cinco kilómetros del casco urbano, acompañando a la imagen de la Virgen.

Antes del amanecer, las campanas de la iglesia de la Encarnación llamaban a los fieles para la misa celebrada ante la patrona y previa a la salida de la comitiva romera. Desde el templo, cientos de devotos emprendieron el camino hasta la salida de la ciudad, donde la Virgen se detuvo junto a la parroquia del Salvador. Posteriormente, la procesión tomó la antigua carretera nacional IV rumbo a Zocueca, acompañada por la corporación municipal, la real cofradía, numerosos devotos, la banda de música, jinetes a caballo y carretas engalanadas.

En la aldea del Ventorrillo se produjo un año más la entrega del bastón de mando del alcalde de Guarromán, Alberto Rubio, al de Bailén, Luis Mariano Camacho. Con este acto se representa que ese día, en la aldea de Zocueca, perteneciente administrativamente a Guarromán, la autoridad se transmite al alcalde de Bailén. Una vez en la aldea de Zocueca tras la celebración de la eucaristía, frente al santuario, la imagen de la Virgen recorrió las calles, decoradas para la ocasión, entre vítores y aclamaciones de la multitud.