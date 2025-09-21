Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fe y devoción en torno a la Virgen de Zocueca. J. L. L. F.

La romería de la Virgen de Zocueca de Bailén, adelantada una semana, reúne a miles de devotos

Esta imagen procesionará en la Magna procesión que se celebrará el 4 de octubre en la capital jienense

José Luis López Frutos

Bailén

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:35

Las celebraciones marianas en Bailén llegan a su fin, este año adelantadas al tercer domingo de septiembre debido a los preparativos de la cofradía de ... la Virgen de Zocueca que va a procesionar el 4 de octubre en la capital en la Magna. Con la romería de este sábado se pone cierre a los actos de devoción mariana que se han desarrollado durante estas semanas, con novenas, conferencias y la romería chica en honor a la patrona de Bailén, la Virgen de Zocueca Coronada. En esta fecha, gran parte de los vecinos se desplaza a pie en romería hasta la aldea de Zocueca, situada a unos cinco kilómetros del casco urbano, acompañando a la imagen de la Virgen.

