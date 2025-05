Reunión para garantizar la seguridad en la romería de Martos

Jesús Jiménez Jaén Martes, 20 de mayo 2025, 17:48 Comenta Compartir

La Junta Local de Seguridad de Martos se ha reunido este martes para abordar el Plan Romero 2025, un documento que busca garantizar el correcto desarrollo de una de las celebraciones más emblemáticas de Martos como es la romería, ya declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía y que se celebrará desde este viernes, 23 de mayo, y durante todo el fin de semana.

El plan contempla todos los aspectos logísticos, operativos y protocolarios que rodean a la romería, comenzando con la procesión del viernes 23 de mayo, la peregrinación a la Ermita de la Peña, el sábado 24, y concluyendo con la bajada de la imagen a la Ermita de San Bartolomé el sábado 7 de junio.

Como ha destacado el alcalde, Emilio Torres, «el objetivo es lograr una romería segura, ejemplar en su desarrollo y para ello contamos con un dispositivo completamente coordinado en el que participan Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Centro de Salud y las distintas concejalías implicadas como Seguridad Ciudadana, Festejos o Servicios».

Entre los aspectos destacados que se han visto en la reunión están los referidos al tráfico y a la circulación sobre todo durante la jornada del sábado, cuando se realiza la subida de la Virgen y las carrozas a la Peña.

Para el tráfico el acceso a la Ermita se hará en sentido ascendente desde la Barriada del Niño Jesús y la salida del recinto se efectuará por el paraje del Sapillo y Carretera de Los Villares. Además, se prohíbe el estacionamiento en toda la Avda. Fuente de la Villa desde las 00:00 horas hasta las 15:00 del sábado, 24 de mayo. Del mismo modo se prohíbe el estacionamiento en toda la Fuente Nueva desde las 08:00 hasta las 15:00.

Los vehículos procedentes de Los Villares y Jamilena no podrán acceder por la calle Triana a la localidad, por lo que realizaran el acceso por la Calle Alta Santa Lucía, Pontanilla, Calle Puerta de Jaén, Plaza de la Constitución, Adarve y Calle Madera y desde ahí dirigirse a su destino. Por último, se recomienda no subir a la Plaza de la Constitución en coche ya que estos no podrán estacionar en la zona.

El documento incluye establecer un servicio especial de autobús para subir a la Ermita de la Peña, el sábado, 24 de mayo de 18:00 a 05:00 horas, y el domingo, 25 de mayo, de 10:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 21.00 horas.

La Cofradía cuenta además con su propia alcaldía de carretas, encargada de la coordinación directa del evento, con normas claras para la participación de carrozas y caballistas, entre las que destacan la obligatoriedad de inscripción, la prohibición de consumo de alcohol durante el desfile, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de tráfico, sanidad animal y responsabilidad civil, así como la obligación de respetar las instrucciones de la organización.