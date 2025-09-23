El restablecimiento del transporte escolar del instituto de Huelma, «en los próximos días»

El IES Sierra Mágina de Huelma verá restablecido «en los próximos días» el servicio de transporte escolar en las rutas que cubren las localidades de ... Cambil, Arbuniel y Bélmez de la Moraleda, según ha informado la Junta de Andalucía este martes. Desde que se iniciara el curso el pasado 15 de septiembre, los alumnos de estas localidades no han podido acudir a su instituto de referencia por la falta de transporte.

«La Agencia Pública Andaluza de Educación ha dado respuesta al parón de transporte de tres de las siete rutas que quedaban afectadas, siendo un total de 139 alumnos y alumnas los que recuperan el servicio, de los más de 3.800 estudiantes de la provincia después de que la empresa que las cubría rechazara continuar con el servicio», señala la Junta en un comunicado.

La empresa que se ha hecho cargo de la prestación del servicio es Mágina Sur & Bayona SL. «Estas tres rutas se suman a las ya restablecidas, siendo un total de once rutas las que recuperan el servicio», ha indicado la Junta en un comunicado en el que ha precisado que desde el citado servicio de transporte trasladan a la Agencia Pública Andaluza de Educación el interés por prestar el servicio «a finales de esta semana».

Concentración

La noticia del restablecimiento llega el mismo día en el que familias y alumnos del IES Sierra Mágina se han concentrado a las puertas del centro huelmense para protestar por esta situación convocados por el AMPA Santillana. La presidenta, Mari Carmen Guzmán, explicaba a IDEAL que se enteraron de la falta de transporte el mismo día 15 al acudir los estudiantes de Bélmez de la Moraleda, Cambil y Arbuniel a coger el autobús y que este no llegara.

Tras recibir varios avisos por parte de los padres de los alumnos afectados, la dirección del centro se puso en contacto con la Delegación y la empresa de transporte, momento en el que se les comunicó que «no había acuerdo» entre ambas partes y, por tanto, tampoco servicio, según Guzmán.

Desde el AMPA Santillana se han remitido varios escritos a la Delegación pidiendo solución a este problema, así como a la jefa de servicio de personal de Planificación. El pasado viernes las familias se reunieron en Huelma para programar distintas acciones reivindicativas, entre ellas la concentración de este martes.

Durante estos días algunos padres y madres han llevado a sus hijos en sus coches particulares hasta el instituto de Huelma. Desde la Delegación se les ofreció la posibilidad de clases on-line o el desplazamiento de profesores a las localidades afectadas hasta que se solucionara el problema del transporte, algo que el AMPA rechazó.