Agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. Ideal

Rescatan de una chimenea el cuerpo sin vida de un hombre en Frailes

El suceso, que se está investigando, ha tenido lugar en una casa de la calle Tejar

C. C.

Frailes

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:27

Comenta

Los bomberos han rescatado de una chimenea el cuerpo sin vida de un hombre, de unos 30 años. El suceso ha tenido lugar en el ... municipio jienense de Frailes, según ha informado el 112.

