«La renta per cápita puede aumentar con buenas infraestructuras» IDEAL Buena parte de la población de Huesa se ve obligada a trabajar fuera por la estacionalidad del trabajo, ya que dependen del monocultivo del olivar L. V. JAÉN Lunes, 7 octubre 2019, 03:28

Un cúmulo de circunstancias sitúan a Huesa como el pueblo con la renta media más baja de la provincia: la estacionalidad del trabajo, el envejecimiento de su población o la despoblación. La solución no reside «en lo que pueda hacer un alcalde o alcaldesa», sino en medidas estructurales que vengan de las administraciones.

-¿Por qué es Huesa el pueblo con la renta media más baja?

-La cuestión es simple: por la gran parte de población que hay fuera de la actividad labora. Si a esto le sumamos que el periodo laboral es estacional y temporero, eso hace que la renta per cápita no sea todo lo buena que es en ciudades dormitorio como Los Villares. La zona no es atractiva para inversiones de la industria, dependemos del monocultivo del olivar. En un año escaso de cosecha por las precipitaciones provoca que en la renta de 2018 estemos así en el ranking. Le ha tocado a Huesa, pero la diferencia es de 100 o 200 euros con varios pueblos. Esta es la problemática de las zonas rurales en Jaén, Andalucía y España, a lo que se suma el despoblamiento. Corregir estos datos no depende de la voluntad de un alcalde o alcaldesa, sino de que las administraciones incentiven con recursos económicos para revertir la tendencia.

-¿Qué alternativas buscan los vecinos cuando no viven de la campaña de la aceituna?

-Como dura muy poco, el resto del año salen fuera. Ahora a la vendimia, luego le sigue la recogida de la cereza en Francia, etc. En el pueblo somos unas 2.560 personas y ahora mismo pueden estar fuera unas 400. Luchamos porque las administraciones hagan una apuesta real, porque la renta per cápita puede aumentar si tenemos buenas infraestructuras y se realiza inversión industrial.

-¿Cómo se vive en el pueblo?

-El nivel de vida es llano, no muy alto, se vive en buenas condiciones y la renta es suficiente como para vivir dignamente. Es un pueblo lleno de familias amables con ganas de recibir a cualquiera que quiera vivir allí o invertir.

-¿Hay suficientes comercios para abasteceros?¿Qué municipio es el punto de referencia de Huesa?

-Tenemos comercios suficientes como para cubrir las necesidades básicas de la población, y para cosas más concretas nuestra referencia es Úbeda, estamos a 50 kilómetros. Nosotros tenemos de alimentación, farmacia, entidades bancarias... Los servicios básicos están más que cubiertos.

-¿Cómo mejorar la situación del pueblo?

-Para fijar población es necesario que las administraciones inviertan para diversificar la economía y que no dependamos solo del olivar. Tienen que saber conjugar los presupuestos, no solo darnos competencias, ya que nos cargan mucho pero nos dan poco, tenemos que hacer muchas cosas con fondos propios, estar en el siglo XXI con herramientas del siglo XX.

-¿Hay algún aspecto en concreto para el que necesitéis ayudas especialmente?

-Sí, que las infraestructuras estén bien para que podamos librar suelo industrial y que las empresas se asienten aquí. Hemos librado 40.000 metros cuadrados para hacer un polígono industrial, porque el precio aquí es mas económico que en Linares, Úbeda o Jaén y puede ser favorable para las empresas. Estamos apostando por revertir la situación.