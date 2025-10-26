Quesada celebra el X aniversario de la creación del Museo Miguel Hernández

En 2015 el entonces consejero de Cultura, Luciano Alonso; el presidente de Diputación, Francisco Reyes; el presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra; la ... nuera del poeta, Lucía Izquierdo; el nieto con el mismo nombre que el autor de 'El rayo que no cesa' y el alcalde de Quesada, que en aquellos años era Manuel Vallejo, procedieron a la inauguración del Museo Miguel Hernández-Josefina Manresa. Diez años después, coincidiendo además con el 115 aniversario del nacimiento del poeta, la ciudad de la sierra desarrolla un conjunto de actividades conmemorativas con exposiciones, visitas guiadas, conferencias, teatro y recitales poéticos.

El grueso de los actos tuvieron lugar el pasado sábado con una conferencia en los salones del Museo en la que los escritores Joan Pàmies y Fran Belmonte conferenciaron sobre los orígenes de Miguel Hernández y Josefina Manresa, llegando a establecer incluso el árbol genealógico de ambos. A su término, la directora de la pinacoteca quesadeña, Rosa Valiente, dirigió un recorrido guiado en el que los visitantes pudieron transitar por un espacio museístico que cuenta con una primera sala de recepción, cuatro temáticas basadas en la vida y obra del poeta y una sala final a modo de conclusión relativa a la actualidad, a la presencia del legado en Jaén, a la vigencia de la literatura hernandiana y a los valores de su poesía.

Ampliar Inauguración del museo en 2015.

Entre las piezas que más atrajeron la contemplación estaban la máquina de escribir del poeta, su maleta, vasos, lecheras, pañuelo de seda, un carrito de juguete que hizo para su hijo o una polvera de madera con un ciervo de adorno que Miguel regaló a su mujer, la quesadeña Josefina Manresa, después de un viaje por Rusia.

Por la tarde la Casa de la Cultura acogió la representación de la obra 'Josefina', pieza teatral dirigida por Oriol Pàmies y protagonizada por la actriz Natalia Zamora. Este montaje, estrenado el 20 de abril en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, es un proyecto que entrelaza monólogos, música, danza y la poesía de Miguel Hernández, una mirada contemporánea a la memoria histórica de la España reciente basada en la historia real entre el poeta vital en la literatura española y su mujer y musa Josefina Manresa.

'Josefina', que plantea un diálogo entre la actriz y el personaje, es una mezcla de estos dos códigos que pretende responder a la pregunta «¿cómo se construye un legado?» Su paso por el pueblo que la vio nacer representó una oportunidad más para conocer a una mujer que siempre estuvo en segundo plano, pero que resultó esencial para preservar el legado de Miguel Hernández, al tiempo que el relato permitió realizar una reflexión crítica sobre la memoria histórica de España y un diálogo entre pasado y presente en nuestra cultura.

Otros actos

Hasta acabar el mes se seguirán desarrollando actividades en torno a Miguel Hernández y a Josefina Manresa. Entre el 27 y el 30 habrá un centro de interés en torno a poemas y cuentos hernandianos, además de desarrollar una exposición de trabajos escolares. El 29 la Plaza Fuente Nueva acogerá el montaje 'Quesada es un libro de poemas', que dará inicio al proyecto educativo 'Tristes Guerras'. El viernes 31, por último, el cantante baezano José Pedro Jiménez ofrecerá un recital de canciones poéticas.