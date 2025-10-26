Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visitas guiadas organizadas por el aniversario. J. A. G.-M.

Quesada celebra el X aniversario de la creación del Museo Miguel Hernández

La cita coincide además con el 115 aniversario del nacimiento del poeta

José Antonio García-Márquez

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:33

En 2015 el entonces consejero de Cultura, Luciano Alonso; el presidente de Diputación, Francisco Reyes; el presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra; la ... nuera del poeta, Lucía Izquierdo; el nieto con el mismo nombre que el autor de 'El rayo que no cesa' y el alcalde de Quesada, que en aquellos años era Manuel Vallejo, procedieron a la inauguración del Museo Miguel Hernández-Josefina Manresa. Diez años después, coincidiendo además con el 115 aniversario del nacimiento del poeta, la ciudad de la sierra desarrolla un conjunto de actividades conmemorativas con exposiciones, visitas guiadas, conferencias, teatro y recitales poéticos.

