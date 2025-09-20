«Nadie puede dudar en este momento de la terrible situación de Gaza»

La provincia de Jaén se suma una vez más a la lucha por la dignidad del pueblo palestino. Este fin de semana se está llevando ... a cabo un ayuno ético activo de 24 horas en el marco de la iniciativa 'Hambre x hambre', convocado por una veintena de colectivos y plataformas de la sociedad civil. Se trata de una acción global de protesta que se lanza sobre todo en Andalucía y que se puede realizar de cuatro formas posibles: ayuno-vigilia en gran grupo, que en el caso de la provincia jienense hay dos, uno Úbeda y otro en Quesada; ayuno-compartido en pequeños grupos de amigos organizados en una casa particular; ayuno familiar en el hogar y ayuno individual.

«Si queremos acercarnos al dolor y al sufrimiento del pueblo palestino en un 1%, una de las cosas que más nos acerca es el sentimiento de hambre, que ya no es solo un hambre física sino de justicia. El hambre es la palabra que más describe hoy la necesidad que tenemos de acabar con esta barbarie», explica a IDEAL Juan Jurado, coordinador del ayuno-vigilia de Úbeda que tiene como escenario la iglesia de San Lorenzo.

La ciudad Patrimonio de la Humanidad es también «patrimonio de los derechos humanos» gracias a este acto grupal en el que hay previsto proyectar documentales, leer, debatir y coser una bandera gigante de Palestina entre todos los asistentes, así como conectar por internet con otros municipios que estén participando también en esta iniciativa.

La confección de la bandera de Palestina en ganchillo es uno de los tres talleres que conforman la programación en Quesada junto con los de barcos de papel y de pintura 'Guernica'. A esto se suma un rincón de historia con la proyección del documental 'Nakba', música y la actividad 'Sabores de Palestina' este domingo a las 12:00 horas coincidiendo con la finalización del ayuno. Las actividades se hacen en la plaza de la Constitución de Quesada.

Comunicar el ayuno

Desde la organización señalan que la clave es que se comunique que se ha hecho el ayuno porque «de poco serviría esta acción testimonial si nadie se entera». Por eso proponen hacerlo al colectivo convocante de confianza de cada uno y después se hará el recuento de participación, o confirmarlo por escrito a la Fundación Savia por la Convivencia y los Valores (correo: fcasero@fundacionsavia.org) que «velará por la rigurosidad del proceso y su traslado a la Mesa del Parlamento Europeo».

También se invita a mandar un correo a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, siguiendo el modelo que la organización facilita en el que se pide «la suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel», para exigir a Israel «un alto el fuego permanente» y «el cese a las limitaciones a la ayuda humanitaria para paliar el hambre».

Pedro Molino, de la Asociación Internacional Humanismo Solidario, hace hincapié en que «nadie puede dudar en este momento de la terrible situación de Gaza y de los niños que están muriendo de hambre». En esta misma línea se expresa Francisco Casero, de la Fundación Savia, quien recuerda que se trata de una «acción de respuesta unitaria» en la que puede participar todo el mundo.

«Se está luchando por la dignidad y la identidad de un pueblo que está viendo cómo toda su existencia está siendo arrasada por planteamientos ideológicos. De acuerdo con los textos internacionales, hay criterios más que suficientes para considerar, como mínimo, un crimen contra la humanidad y crimen de guerra», zanja Luis Francisco Sánchez, delegado de España de la Fundación Internacional por los Derechos Humanos.