Cosiendo una bandera de Palestina en el ayuno-vigilia en grupo de Úbeda. Román

«Nadie puede dudar en este momento de la terrible situación de Gaza»

Vecinos de Úbeda y Quesada participan en los ayunos-vigilia en grupo organizados en el marco de 'Hambre x hambre'

Ascensión Cubillo

Úbeda

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:52

La provincia de Jaén se suma una vez más a la lucha por la dignidad del pueblo palestino. Este fin de semana se está llevando ... a cabo un ayuno ético activo de 24 horas en el marco de la iniciativa 'Hambre x hambre', convocado por una veintena de colectivos y plataformas de la sociedad civil. Se trata de una acción global de protesta que se lanza sobre todo en Andalucía y que se puede realizar de cuatro formas posibles: ayuno-vigilia en gran grupo, que en el caso de la provincia jienense hay dos, uno Úbeda y otro en Quesada; ayuno-compartido en pequeños grupos de amigos organizados en una casa particular; ayuno familiar en el hogar y ayuno individual.

