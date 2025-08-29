Publicadas 23 rutas de Cazorla, Segura y Las Villas en una web de referencia en senderismo Se han aprovechado senderos y carreteras panorámicas secundarias y con poco tráfico para intentar aumentar la estancia de los visitantes

Jesús Jiménez Jaén Viernes, 29 de agosto 2025, 20:31 Comenta Compartir

La Diputación de Jaén ha publicado 23 nuevas rutas de senderismo y cicloturismo por las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas en la plataforma Wikiloc. Una web de consulta e información de referencia mundial para las personas que practican estas actividades deportivas y que reúne rutas al aire libre de todo el planeta.

«Nos permite dar a conocer a millones de usuarios de todo el mundo la gran cantidad de recursos y opciones que ofrece este espacio natural para la realización de iniciativas de turismo activo y, de esta forma, potenciar la imagen de este parque como destino idóneo para ello», ha destacado este viernes en una nota el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

Según ha explicado, todas estas rutas «completan la posibilidad de conectar la mayor parte de los núcleos de población de estas sierras por vías alternativas, lo que permite visibilizar lugares y recursos menos conocidos de las mismas».

Para ello, se han aprovechado senderos y carreteras panorámicas secundarias y con poco tráfico, «con el objetivo de recuperar la utilización de vías de comunicación tradicionales y favorecer que el turista conozca nuevos espacios y cuente con más recursos para prolongar su estancia en este espacio natural».

Este plan, gestionado por la Diputación jiennense, cuenta con un presupuesto superior a los 2,3 millones de euros financiado por el Gobierno central a través de los fondos Next Generation EU y con la colaboración de la Junta de Andalucía.

Lozano ha recordado que ya se ha publicado un manual para que empresas y administraciones de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas puedan planificar y ejecutar acciones minimizando los impactos ambientales, sociales y económicos negativos que puedan producirse durante su desarrollo.

También se ha creado un producto gastroturístico sostenible, se han publicado vídeos promocionales sobre recursos ecoturísticos y se han elaborado sendos catálogos sobre los recursos naturales y culturales de interés turístico del parque.

A ello se suma la obtención de la acreditación de la Carta Europea de Turismo Sostenible por cerca de 40 empresas ubicadas en el mismo, entre otras muchas actividades, según ha indicado el diputado de Promoción y Turismo.